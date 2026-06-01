تكنولوجيا وسيارات

بميزات نارية.. إليك أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق 2026

جهاز Lecoo Air 14
جهاز Lecoo Air 14

أطلقت شركة لينوفو جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد Lecoo Air 14 في الصين، ومن المقرر طرحه للبيع  عالميا ويبلغ سعر التجزئة للجهاز 4499 يوانًا صينيًا (حوالي 664 دولارًا أمريكيًا)، بينما حُدد سعر الإطلاق بـ 3999 يوانًا صينيًا (حوالي 591 دولارًا أمريكيًا).

يعد جهاز Lecoo Air 14 هو جهاز محمول مصمم بهيكل معدني متكامل بسماكة 12.95 ملم فقط ووزن 990 غرامًا. يأتي بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 300 شمعة/م²، وتغطية كاملة لألوان sRGB. كما تدعم الشاشة خاصية التعتيم DC.

جهاز Lecoo Air 14


مواصفات وسعر إطلاق جهاز Lenovo Lecoo Air 14


يعمل هذا الحاسوب المحمول بمعالج Intel Core 5 315 سداسي النواة والخيوط، ومزود بذاكرة LPDDR5 سعة 12 جيجابايت بتردد 5600 ميجاهرتز، وقرص SSD من نوع NVMe بسعة 512 جيجابايت. ويأتي الجهاز بنظام التشغيل Windows 11 مثبتًا مسبقًا.

تدّعي لينوفو أن البطارية المدمجة بسعة 50 واط/ساعة توفر عمر بطارية يصل إلى 16.8 ساعة. ويأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا بشاحن USB-C PD بقوة 65 واط. أما بالنسبة للاتصال، فيحتوي الجهاز على منفذي USB-C كاملَي الوظائف على الجانب الأيسر، بينما يضم الجانب الأيمن منفذ USB-C آخر بسرعة 5 جيجابت في الثانية ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

يتميز جهاز Lecoo Air 14 بكونه أول حاسوب محمول تجاري يعتمد على مبادرة Project Firefly من شركة إنتل. ويهدف هذا البرنامج إلى خفض تكلفة أجهزة الكمبيوتر المحمولة النحيفة والخفيفة التي تعمل بنظام ويندوز من خلال توحيد المكونات واستخدام ممارسات سلسلة التوريد الشائعة في صناعة الهواتف الذكية.

تصميم ومواصفات جهاز لينوفو ليكو إير 14


بحسب شركة إنتل، من المتوقع تطوير أكثر من 70 تصميمًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ضمن مشروع فايرفلاي. ويُعدّ جهاز Lecoo Air 14 أول منتج يصل إلى المستهلكين، إذ يتميز بتصميم خفيف الوزن، وعمر بطارية طويل، ومواصفات حديثة بسعر مناسب.
في الوقت الحالي، أكدت شركة لينوفو طرح الكمبيوتر المحمول في السوق الصينية فقط، دون أي تفاصيل حول توفره عالميًا.

