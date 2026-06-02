طريقة عمل الميني تورتة في المنزل.. حلوى أنيقة للمناسبات والعزومات

تعد الميني تورتة من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، إذ تتميز بحجمها الصغير وشكلها الأنيق الذي يجعلها مناسبة للحفلات وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، كما يمكن تزيينها بطرق متنوعة تناسب جميع الأذواق.

المكونات للكيك:

2 بيضة

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

ربع كوب زيت

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

كوب كريمة خفق

فواكه طازجة أو شوكولاتة مبشورة

صوص شوكولاتة حسب الرغبة

طريقة التحضير

يُخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يتضاعف حجمه.

يُضاف الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق.

يُخلط الدقيق مع البيكنج باودر ثم يُضاف تدريجيًا إلى الخليط.

يُصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ويُخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة تقريبًا.

بعد أن يبرد الكيك، يُقطع باستخدام قطاعة دائرية صغيرة للحصول على وحدات متساوية.

تُحشى طبقات الكيك بالكريمة ثم تُغطى من الخارج بالكريمة أيضًا.

تُزين بالفواكه أو الشوكولاتة حسب الرغبة، ثم تُحفظ في الثلاجة قبل التقديم.