إلهام أبو الفتح
مرأة ومنوعات

ماذا تطبخين اليوم؟ 15 فكرة غداء سريعة ولذيذة تناسب أيام الصيف

أسماء عبد الحفيظ

يعد سؤال "ماذا أطبخ اليوم؟" من أكثر الأسئلة التي تتكرر يومياً داخل كل منزل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والانشغال بالعمل ورعاية الأسرة. وتبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات تجمع بين السرعة والطعم اللذيذ والقيمة الغذائية دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة داخل المطبخ.

وفي هذا التقرير نستعرض 15 فكرة غداء سريعة ومتنوعة تساعدك على كسر الروتين وتوفير الوقت والجهد.

مكرونة بالصوص الأحمر والدجاج

من الوجبات السهلة التي لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير. يمكن تقديمها مع سلطة خضراء للحصول على وجبة متكاملة.

كفتة مشوية مع أرز وسلطة

تعتبر الكفتة من الأطباق المحببة للكبار والصغار، كما يمكن تجهيزها مسبقاً ووضعها في الثلاجة لتوفير الوقت.

بطاطس باللحمة في الفرن

وجبة اقتصادية ومشبعة تعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في أغلب المنازل، وتتميز بسهولة إعدادها.

صدور دجاج مشوية

يمكن تتبيلها بعدة طرق مختلفة وتقديمها مع الخضروات المشوية أو الأرز الأبيض.

مسقعة خفيفة

طبق مصري شهير يمكن تحضيره بسرعة مع الخبز البلدي والسلطة ليصبح وجبة متكاملة.

أرز بالخضار

فكرة مناسبة للأيام الحارة، خاصة عند إضافة الجزر والبسلة والفاصوليا للحصول على قيمة غذائية أعلى.

طاجن بامية باللحمة

من الأكلات المنزلية المحبوبة التي تجمع بين الطعم المميز وسهولة التحضير.

شاورما الفراخ المنزلية

بديل اقتصادي للمطاعم، ويمكن تقديمها في السندوتشات أو بجانب الأرز والخضروات.

صينية بطاطس بالفراخ

وصفة سريعة تعتمد على مكونات بسيطة، وتناسب العزومات الصغيرة والوجبات العائلية.

ملوخية بالدجاج

من أشهر الأطباق العربية التي لا تحتاج إلى وقت طويل، خاصة إذا كانت الملوخية جاهزة ومفرومة.

سمك مشوي في الفرن

وجبة خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية، وتناسب الباحثين عن خيارات صحية.

فاهيتا الدجاج

تتميز بسرعة التحضير وإمكانية إضافة أنواع مختلفة من الخضروات حسب الرغبة.

طاجن خضار باللحم

وجبة غنية ومتوازنة تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات المفيدة.

كشري سريع

يمكن تحضيره بطريقة مبسطة داخل المنزل في وقت أقل من الطريقة التقليدية، مع الاحتفاظ بالمذاق المميز.

عجة الخضروات مع الجبن

فكرة اقتصادية وسريعة للأيام التي لا يتوافر فيها وقت كافٍ للطهي، كما أنها مناسبة للأطفال والكبار.

نصائح لتسهيل إعداد الغداء

ينصح خبراء التغذية والتدبير المنزلي بتجهيز بعض المكونات الأساسية مسبقاً مثل تقطيع الخضروات أو تتبيل اللحوم والدواجن وحفظها في الثلاجة أو الفريزر، ما يساعد على تقليل وقت الطهي اليومي.

كما يفضل التنويع بين اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات لضمان حصول أفراد الأسرة على العناصر الغذائية المختلفة.

