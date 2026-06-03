عمود إنارة يُنهي حياة صغير ويُصيب شابًا.. مأساة على طريق «جهينة - الطليحات» بسوهاج

تحولت رحلة عادية على طريق جهينة الطليحات بمحافظة سوهاج، إلى مأساة مؤلمة، بعدما أسفر حادث مروري عن مصرع طفل وإصابة شاب؛ إثر اصطدام تروسيكل كانا يستقلانه بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين فوجئوا بالحادث المأساوي.

ماذا حدث؟

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق جهينة الطليحات ووجود متوفي ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام تروسيكل بعمود إنارة على الطريق؛ ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية مباشرة، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء قوة الاصطدام، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بإصابات متفرقة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصاب إلى مستشفى جهينة المركزي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة وتلقى الإسعافات والعلاج المناسب لحالته، بينما تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما بدأت التحقيقات للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث وأسبابه، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.