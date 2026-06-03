تكليف سلوى أبو العنين بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة

أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قرارًا بتكليف الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بالقيام بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، وذلك بالإضافة إلى مهام عملها الحالية كرئيسة لحي غرب شبرا الخيمة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القيادات التنفيذية القادرة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة النظافة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، والحفاظ على الانضباط بالشوارع والميادين.



كما وجه المحافظ بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.



ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من الكفاءات والخبرات القيادية المتميزة، ودعم منظومة العمل التنفيذي بما يحقق أهداف التنمية ويعزز من مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.