محمود مسلم: دور مصر حتمي وضروري للمنطقة خلال الحرب الحالية وما بعدها

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على موقف مصر الثابت والداعم لدول الخليج في الحرب الأمريكية الإيرانية الحالية، متابعًا "سيكون دور مصر حتمي وأساسي والمنطقة بحاجة ضرورية له ما بعد الحرب".



وقال "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إن مصر تدعم أي تصرف كان ممكن أن يؤدي إلى وقف الحرب الحالية.

وأضاف "مصر موقفها الانحياز للخليج بكل ما تعنيه الكلمة عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا وبذل جهد في إنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على مصر سياسيا وعسكريا".

وتابع "ندرك حكمة الرئيس السيسي في التعامل مع هذه الأزمة ويجب الاستعداد لما سيحدث بعد هذه الحرب من توسع اسرائيلي وتوحش".

واستطرد "إيران خسرت كثيرا وما كسبته هو تمسك الشعب الإيراني بنظامه لأنه شعب صاحب حضارة أدرك أهمية الوحدة ولذلك الشعب الإيراني كان رقما صعبا في هذه الحرب".

وأردف "هناك توافق أمريكي إسرائيلي بشكل كبير والاختلاف فقط في الطرق ولكن الاتفاق في الأهداف والانتخابات الأمريكية لها تأثير بشكل كبير على قرارات ترامب خلال هذه الحرب".