بطعم المطاعم.. طريقة عمل السمك بالصينية بخطوات سهلة ومذاق مميز

صينية السمك من أكثر الأطباق المصرية المحببة على المائدة، لما تتميز به من مذاق غني وسهولة في التحضير، إلى جانب قيمتها الغذائية العالية.

تعتمد طريقة التحضير على تتبيل السمك جيدًا بالثوم وعصير الليمون والخل، مع إضافة مجموعة من التوابل مثل الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة، ما يمنح السمك نكهة قوية ومميزة.

ويتم تجهيز الصينية من خلال وضع طبقة من البصل المقطع شرائح، يليه الطماطم والفلفل الرومي لإضافة نكهة طبيعية غنية، ثم يُرص السمك فوق الخضروات بعد تتبيله جيدًا.

بعد ذلك، تضاف باقي التتبيلة مع قليل من الزيت على الوجه، وتُغطى الصينية بورق الفويل لضمان نضج السمك بشكل متساوٍ والحفاظ على طراوته، ثم تُدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.

وفي النهاية، يمكن إزالة ورق الفويل لتحمير الوجه قليلًا حسب الرغبة، ليصبح الطبق جاهزًا للتقديم مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة.

وتتميز هذه الطريقة بأنها مناسبة لوجبة غداء متكاملة، تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا على المائدة المصرية.