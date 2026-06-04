ماذا يفعل الآيس كريم بالأطفال؟ .. أضرار ومخاطر لا تتوقعها

يقبل الكثير علي تناول الآيس كريم في الصيف، وقد حذرت اخصائية التغذية لبني فهمي من الإفراط في تناول الأطفال للآيس كريم، مؤكدين أنه رغم كونه من الحلويات المحببة لديهم، إلا أن الاستهلاك الزائد قد يسبب عدة مشكلات صحية.

وأوضحت أن الآيس كريم يحتوي عادة على نسب مرتفعة من السكر والدهون المشبعة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال مع تكرار تناوله بكميات كبيرة، بالإضافة إلى رفع خطر تسوس الأسنان.

بعض الأنواع التجارية قد تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية قد تسبب حساسية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأطفال، خاصة أصحاب المعدة الحساسة.

وأشارت إلى أن تناول الآيس كريم شديد البرودة بشكل سريع قد يسبب آلامًا في الحلق أو تهيجًا مؤقتًا لدى بعض الأطفال، وقد يؤدي إلى نوبات من السعال أو الحساسية عند الأطفال الأكثر عرضة لذلك.

وأكدت أن الخطر لا يكمن في تناول الآيس كريم بشكل كامل، وإنما في الإفراط وعدم ضبط الكميات، مشددين على أهمية تقديمه باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

لذلك ينصخ بضرورة اختيار أنواع تحتوي على مكونات طبيعية قدر الإمكان، وتقليل الإضافات السكرية، مع مراقبة كمية الاستهلاك خاصة لدى الأطفال الصغار.