قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون
تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة البلطجة بالقاهرة الجديدة
رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام
جيش الاحتلال يبدأ بسحب قواته من جنوب لبنان
غربلة لمنظومة الدعم.. احذر امتلاك هذه الأشياء لعدم إيقاف التموين
في 6 ساعات.. الأهلي يعبر أزمة رحيل توروب| تفاصيل مثيرة
مدبولي: الغموض لا يزال يكتنف المشهد الإقليمي والتوترات تؤثر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد
احذر يا عميد.. البرازيل تستعيد سداسي سوبر قبل ودية منتخب مصر
المالكي: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة
مدبولي: توجيهات من الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يفعل الآيس كريم بالأطفال؟ .. أضرار ومخاطر لا تتوقعها

الايس كريم
الايس كريم

يقبل الكثير علي تناول الآيس كريم  في الصيف، وقد حذرت  اخصائية  التغذية لبني فهمي  من الإفراط في تناول الأطفال للآيس كريم، مؤكدين أنه رغم كونه من الحلويات المحببة لديهم، إلا أن الاستهلاك الزائد قد يسبب عدة مشكلات صحية.

وأوضحت أن الآيس كريم يحتوي عادة على نسب مرتفعة من السكر والدهون المشبعة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال مع تكرار تناوله بكميات كبيرة، بالإضافة إلى رفع خطر تسوس الأسنان.

 بعض الأنواع التجارية قد تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية قد تسبب حساسية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأطفال، خاصة أصحاب المعدة الحساسة.

وأشارت إلى أن تناول الآيس كريم شديد البرودة بشكل سريع قد يسبب آلامًا في الحلق أو تهيجًا مؤقتًا لدى بعض الأطفال، وقد يؤدي إلى نوبات من السعال أو الحساسية عند الأطفال الأكثر عرضة لذلك.

وأكدت أن الخطر لا يكمن في تناول الآيس كريم بشكل كامل، وإنما في الإفراط وعدم ضبط الكميات، مشددين على أهمية تقديمه باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

لذلك ينصخ بضرورة اختيار أنواع تحتوي على مكونات طبيعية قدر الإمكان، وتقليل الإضافات السكرية، مع مراقبة كمية الاستهلاك خاصة لدى الأطفال الصغار.

الايس كريم مخاطر الايس كريم آيس كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

بالصور

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد