قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون
تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة البلطجة بالقاهرة الجديدة
رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام
جيش الاحتلال يبدأ بسحب قواته من جنوب لبنان
غربلة لمنظومة الدعم.. احذر امتلاك هذه الأشياء لعدم إيقاف التموين
في 6 ساعات.. الأهلي يعبر أزمة رحيل توروب| تفاصيل مثيرة
مدبولي: الغموض لا يزال يكتنف المشهد الإقليمي والتوترات تؤثر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد
احذر يا عميد.. البرازيل تستعيد سداسي سوبر قبل ودية منتخب مصر
المالكي: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة
مدبولي: توجيهات من الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منصة رقمية لخدمات قادرون باختلاف .. ومزايا لذوي الإعاقة في القانون

صندوق «قادرون باختلاف»
صندوق «قادرون باختلاف»
معتز الخصوصي

 أطلق صندوق «قادرون باختلاف» صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والتعريف بالخدمات والمبادرات والبرامج التي ينفذها الصندوق لدعم دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات .

وأوضح الصندوق أن إطلاق الصفحات الرسمية على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» يأتي في إطار التوسع في قنوات التواصل مع المستفيدين، وإتاحة المعلومات الخاصة بالخدمات والأنشطة بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة والاستفادة منها.

وأشار إلى أن الصفحات ستتضمن عرض البرامج والمبادرات التي ينفذها الصندوق، إلى جانب نشر المواد التوعوية والرسائل الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالجهود المبذولة لبناء مجتمع أكثر دمجًا لا تمثل فيه الإعاقة عائقًا أمام التعليم أو العمل أو المشاركة المجتمعية.

وأكد الصندوق أن من بين أولوياته دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جيد ودامج في مختلف المراحل التعليمية، والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تهيئة البيئة التعليمية والجامعية وتوفير الخدمات التكنولوجية والتعليمية المساندة التي تساعدهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

كما يركز الصندوق على دعم تأهيل الشباب ذوي الإعاقة لسوق العمل من خلال برامج التدريب والتطبيق العملي، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي والاستقلالية بعد التخرج.

ويأتي إطلاق المنصات الرقمية الجديدة ضمن جهود صندوق «قادرون باختلاف» لتوسيع نطاق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وإتاحة نافذة مباشرة للتعريف بالخدمات والفرص والمبادرات التي يقدمها الصندوق في مختلف المحافظات.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

صندوق «قادرون باختلاف» منصات التواصل الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة المواد التوعوية الخدمات التكنولوجية والتعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

ترشيحاتنا

تكريم السفير علي المالكي خلال ملتقى الابتكار والاستثمار

تكريم السفير علي المالكي خلال ملتقى الابتكار والاستثمار العربي

"الفاو" تحذر: مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدا طويل الأمد للأمن الغذائي في العالم

الفاو : مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدا طويل الأمد للأمن الغذائي

الامانة العامة تحيي ذكرى النكسة

جامعة الدول العربية في ذكرى النكسة: استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي انتهاكٌ للقانون وقرارات الشرعية الدولية

بالصور

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد