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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق «قادرون باختلاف» يطلق منصاته الرقمية لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمبادرات

صندوق «قادرون باختلاف»
صندوق «قادرون باختلاف»
أ ش أ

 أطلق صندوق «قادرون باختلاف» صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والتعريف بالخدمات والمبادرات والبرامج التي ينفذها الصندوق لدعم دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات .

وأوضح الصندوق أن إطلاق الصفحات الرسمية على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» يأتي في إطار التوسع في قنوات التواصل مع المستفيدين، وإتاحة المعلومات الخاصة بالخدمات والأنشطة بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة والاستفادة منها.

وأشار إلى أن الصفحات ستتضمن عرض البرامج والمبادرات التي ينفذها الصندوق، إلى جانب نشر المواد التوعوية والرسائل الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالجهود المبذولة لبناء مجتمع أكثر دمجًا لا تمثل فيه الإعاقة عائقًا أمام التعليم أو العمل أو المشاركة المجتمعية.

وأكد الصندوق أن من بين أولوياته دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جيد ودامج في مختلف المراحل التعليمية، والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تهيئة البيئة التعليمية والجامعية وتوفير الخدمات التكنولوجية والتعليمية المساندة التي تساعدهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

كما يركز الصندوق على دعم تأهيل الشباب ذوي الإعاقة لسوق العمل من خلال برامج التدريب والتطبيق العملي، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي والاستقلالية بعد التخرج.

ويأتي إطلاق المنصات الرقمية الجديدة ضمن جهود صندوق «قادرون باختلاف» لتوسيع نطاق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وإتاحة نافذة مباشرة للتعريف بالخدمات والفرص والمبادرات التي يقدمها الصندوق في مختلف المحافظات.

صندوق «قادرون باختلاف» منصات التواصل الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة

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