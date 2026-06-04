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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: حملات لرش البعوض والحشرات الطائرة بالقرى والمراكز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أعمال حملات رش البعوض والحشرات الطائرة، والتي يتم تنفيذها بشكل يومي ومكثف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة موسعة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

تحرك تنفيذي عاجل 

ووجه محافظ الغربية بزيادة أعداد فرق المكافحة وسيارات الرش، مع تكثيف الحملات بالمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والجانبية، إلى جانب المرور المستمر على المناطق التي يتم رصد شكاوى منها، لضمان سرعة التعامل الفوري وتحقيق أكبر تغطية ممكنة بمختلف أنحاء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة تتابع بشكل مستمر شكاوى المواطنين المتعلقة بانتشار الحشرات، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر لفرق المكافحة والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات المختصة، بما يساهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف محافظ الغربية أن الحملات مستمرة وفق خطة عمل يومية تستهدف جميع القرى والمراكز دون استثناء، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من تحقيق النتائج المطلوبة على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات رش المياه الحشرات

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