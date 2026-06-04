انطلاق البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد أوقاف الوادي الجديد

شهدت مساجد الوادي الجديد انطلاق البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل لعام 2026، والذي يعد طوق نجاة وحصن فكري منيع للطفال من خلال ربطهم برباط وثيق ببيوت الله عز وجل، وغرس في نفوسهم الغضة قيم التسامح والمواطنة، والأخلاق الإنسانية الفاضلة، وذلك عبر مناهج علمية وتربوية مبسطة وجاذبة تم إعدادها خصيصًا لتناسب أعمارهم وتطلعاتهم.

تواجد ميداني بالمساجد لمتابعة البرنامج

وأكدت مديرية الأوقاف في بيان لها، أنها حرصت على التواجد الميداني المستمر في مختلف مساجد المراكز والقرى بالوادي الجديد، وجاءت هذه الجولات الميدانية المكثفة للتأكد التام من توفير البيئة الصحية والتربوية الملائمة للأطفال، وتذليل كافة العقبات والتحديات اللوجستية، وضمان انتظام الأئمة والواعظات في أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه.

وأضافت أن فعاليات هذا الصيف تتميز بترابط أنشطتها وتكاملها المعرفي الفريد؛ حيث لا تقتصر اللقاءات اليومية والأسبوعية على تحفيظ القرآن الكريم وتجويد آياته فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة بناء إنساني متكاملة غايتها غرس الآداب العامة، والتعريف بسير الأنبياء العظام والصحابة الكرام ليروا فيهم القدوة الصالحة، إلى جانب تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والدفاع عن مقدراته

وأوضحت أن المساجد تحولت في شتى أرجاء محافظة الوادي الجديد إلى منارات حية تشع نورًا، وهداية، وفرحة، يملأها حماس وشغف الأطفال المقبلين على العلم والمعرفة بروح متطلعة.