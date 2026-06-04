هيئة جيل المستقبل بالوفد تعد مشروع قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها

أعلنت هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد الانتهاء رسميًا من إعداد وصياغة مشروع قانون شامل لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها، مؤكدة في بيان رسمي أصدرته منذ قليل أنه انطلاقًا من إيمان "هيئة جيل المستقبل" بحزب الوفد بأهمية المشاركة الفعالة في بناء البنية التشريعية للجمهورية الجديدة، عكفت على إعداد قانون شامل لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.

وقال محمد مبروك، المنسق العام لهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، إن مشروع القانون الذي تم إعداده يتميز باحتوائه على مستحدثات كثيرة لم تُطرح مسبقًا في مشروعات القوانين المطروحة على الساحة السياسية، وأهمها توظيف المعلومات في خدمة الاستثمار الرقمي.

وأضاف مبروك أن المشروع مُقدم في صورة أبواب عامة تضم 56 مادة تشريعية محكمة، ليقدم رؤية متكاملة تُعالج القصور في الرؤى السابقة.

وأوضح أن المشروع يرتكز على عدة محاور رئيسية، أهمها وضع إطار حاكم لحق المعرفة، باعتبار أن المُلّاك الحقيقيين للمعلومات هم المواطنون، وأن هدف المشروع هو إقرار وتسهيل حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتداولها بشفافية، كركيزة أساسية لدعم الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وشدد مبروك على تبني القانون المطروح لضوابط دقيقة للحجب، منها ما يتعلق بالأفراد، ومنها ما يتعلق بالمؤسسات، وعلى رأسها الأمور التي تمس الأمن القومي، وحماية التنافسية في الأسواق من خلال حماية المعلومات ذات الصلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الوفدي ينفرد لأول مرة بين جميع المشروعات القانونية المتداولة، بتخصيص إطار تشريعي متكامل يدعم بنية "التحول الرقمي" ويربطه بآليات الإفصاح والتداول، حيث يتعامل مع المعلومات كأصول وطنية واقتصادية، واضعًا آليات تشريعية تدعم "الاستثمار المعلوماتي" بما يخدم الاقتصاد الوطني ويشجع البحث والتطوير.

كما تؤكد هيئة جيل المستقبل أن هذا المشروع سيوفر آفاقًا واسعة للابتكار وصناعة القرار القائم على الأدلة.

ويأتي هذا الجهد التشريعي ليكون بمثابة مساهمة وطنية جادة تتبناها "هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد"، لا سيما مع الجهد الكبير الذي يتولاه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، لإعادة الوفد لسابق عهده في الحياة السياسية، ويجري حاليًا رفع المشروع للعرض على المجلس الرئاسي وبيت الخبرة الوفدي، تمهيدًا لتقديمه إلى قيادة الحزب لتفعيل دوره في إثراء الحياة السياسية والتشريعية في مصر عبر التقدم به رسميًا إلى مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.