الوزراء يعتمد محضر اجتماعات العليا للتعويضات في عقود المقاولات والتوريدات





اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 107 و108 و109 و110، المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات المُستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.



واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 111 المنعقد بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.



ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية إلى شركة (جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية)، وهي شركة مساهمة مصرية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت التأسيس من تحالف من عدة شركات، لمدة 15 عاماً.



ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وجعل مصر مركزاً للتجارة للعالمية، عبر تعزيز قدرة قطاع النقل البحري المصري على زيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.