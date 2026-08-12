قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
أصغر مُتحدثة للبيت الأبيض .. كارولين ليفيت تطوي صفحة ترامب في توقيت حسّاس | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني: الحوثي يعاود استهداف ميناء المخا بصاروخين باليستيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تجدد استهداف ميليشيا الحوثي لميناء المخا الاستراتيجي على الساحل الغربي، في تصعيد عسكري جديد قوبل برد حكومي يؤكد رفض فرض أي "معادلات جديدة بالقوة".

استهداف الرصيف وتحليق مكثف للطائرات

أفاد مصدر عسكري يمني بأن الميليشيا أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه ميناء المخا، واستهدفت الغارات رصيف الميناء مباشرةً. 

وأشار المصدر إلى أن المدينة تشهد منذ الهجوم تحليقاً مكثفاً للطائرات، عقب موجة من الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ طالت الميناء وأحياء سكنية مجاورة.

 

الحكومة تستعرض التصعيد في اجتماع بعدن

وعقد مجلس الوزراء اليمني أمس، الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن خصص لبحث تداعيات التصعيد الحوثي وتقييم تأثيره على القطاعات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

واستعرض المجلس سلسلة الهجمات التي طالت ميناء المخا، إلى جانب أهداف في حضرموت ومأرب والضالع، بالإضافة إلى استهدافات داخل الأراضي السعودية. 

وأكد المجلس، في بيان له، أن "الدولة لن تتساهل مع محاولات فرض واقع جديد بالقوة".

 

مطالبة دولية بتغيير المقاربة ومواجهة الدعم الإيراني

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بـ"الانتقال من إدارة التهديد إلى ضرب مصادر قوة الجماعة"، وفي مقدمتها الدعم الإيراني. 

وشددت على أن استعادة مؤسسات الدولة هي "المدخل الوحيد لتحقيق سلام مستدام وحماية الملاحة الدولية".

وأكد مجلس الوزراء أن استمرار الهجمات خلال الأيام الماضية "يكشف عن قرار الجماعة بتوسيع دائرة التوتر واختبار قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على التعامل مع هذا السلوك المنفلت".

وجدد التأكيد على أن الحكومة "لن تتعامل مع هذا التصعيد باعتباره أمراً واقعاً"، وأن محاولات فرض معادلات جديدة بالقوة "لن تنتج سوى مزيد من عدم الاستقرار".

وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة "ستواصل القيام بمسئولياتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية، والتعامل مع التطورات بكل حزم وقوة بما تقتضيه المسئوليات الدستورية والوطنية".

المخا اليمن الحوثيين صاروخ باليستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى يسلط الضوء على تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بحضور كامل الوزير

قناة الحياة

المسجد في مصر.. منبر للوعي والتعايش ومرآة للهوية الوطنية

الإخوان

منير أديب: الإخوان تتفكك إلى 4 جبهات.. وصراع المال والنفوذ يشعل الانقسامات

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد