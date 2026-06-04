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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علاء الدين تحصد المركز الثاني في جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي

مجلة علاء الدين
مجلة علاء الدين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حققت مجلة «علاء الدين» إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل، بفوز الفنان  وليد نايف مبدع شخصية مجلة علاء الدين بالمركز الثاني في فرع العدد الخاص من المجلات ضمن النسخة الأولى من جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي، التي تُنظم بالشراكة بين نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام.

وجاء التكريم عن عدد يناير ٢٠٢٥الذي أشادت به لجنة التحكيم، مؤكدةً تميزه في توظيف العناصر البصرية والإخراجية بما يتناسب مع طبيعة المجلة وجمهورها من الأطفال والناشئة، فضلًا عن نجاحه في تقديم محتوى جذاب يجمع بين المتعة والفائدة.

وتُعد الجائزة واحدة من المبادرات المهمة الداعمة لفن الإخراج الصحفي، حيث تحمل اسم الراحل يحيى زهران، أحد أبرز رواد الإخراج الصحفي في مصر، وتهدف إلى تشجيع المبدعين والاحتفاء بالأعمال المتميزة في الصحافة المطبوعة.

ويُعد وليد نايف أحد أبرز رموز فن الرسم والإخراج الصحفي للأطفال في مصر والعالم العربي، فهو الرسام الذي ارتبط اسمه بشخصية «علاء الدين»، بطل المجلة، منذ تأسيسها عام 1993، حيث رسم ملامح الشخصية التي أصبحت صديقًا لأجيال متعاقبة من الأطفال، وواحدة من أشهر الشخصيات الصحفية الموجهة للطفل العربي.

وجاء فوز وليد نايف تقديرًا لجهده الإبداعي وتميزه في توظيف العناصر البصرية والإخراجية بما يحقق التوازن بين الجمال الفني والرسالة الثقافية، وهو ما ظهر بوضوح في عدد يناير ٢٠٢٥الذي نال إشادة لجنة التحكيم.

ويؤكد هذا التكريم المكانة الراسخة التي تحتفظ بها مجلة «علاء الدين» في وجدان قرائها، باعتبارها واحدة من أهم إصدارات الطفل العربية، ونافذة ثقافية نجحت على مدار أكثر من ثلاثة عقود في الجمع بين المعرفة والخيال والمتعة.

ويُعد فوز وليد نايف احتفاءً بمسيرة فنية طويلة أثرت صحافة الطفل المصرية والعربية، ورسالة تقدير لكل من يسهم في صناعة عالم أكثر جمالًا وإبداعًا للأطفال، حيث لا تزال شخصية «علاء الدين» التي أبدعها بريشته حاضرة في ذاكرة أجيال كاملة، شاهدة على رحلة من العطاء والتميز والإخلاص لفن الطفل.

مجلة «علاء الدين» وليد نايف جائزة يحيى زهران مجلة علاء الدين

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