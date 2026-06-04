الدفع بسيارتي مياه لمواجهة العطل المفاجئ بشبين الكوم.. ومسئول: عودة المياه خلال ساعة ونصف

وجه هيثم صادق رئيس حي شرق بشبين الكزم في محافظة المنوفية بالتعامل الفوري مع تداعيات عطل خط المياه بمنطقة ميت خاقان.

وتم الدفع بسيارتي مياه نقية أمام مسجد الأربعين لتوفير احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتتواصل أعمال الإصلاح على قدم وساق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث من المتوقع عودة ضخ المياه بصورة طبيعية خلال ساعة ونصف تقريبًا فور الانتهاء من إصلاح العطل.

ومازالت المتابعة الميدانية مستمرة لحين عودة الخدمة بالكامل، حرصًا على توفير احتياجات المواطنين والتعامل السريع مع أي مستجدات.

وتفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ميدانياً موقع إنفجار خط مياه ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم لمعاينة الموقع علي الطبيعة والوقوف علي معدلات تنفيذ أعمال الإصلاح بما لا يؤثر علي إنتظام الخدمة المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الأستاذ هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول أسباب وتداعيات الحدث ، مشيراً أنه عقب إنفجار خط مياه 500 ملليGRP وبقطر 19 بوصة بشارع المقابر بميت خاقان ، وفور تلقي البلاغ تم التنسيق مع رئاسة حي شرق وشركات الغاز وطوارئ الكهرباء والدفع بـ 11 معدة والفرق الفنية المتخصصة وشفط المياه تمهيداً للبدء في أعمال الإصلاح ، كما تم قطع المياه بالمناطق المحيطة للموقع ، مؤكداً أنه جاري العمل علي قدم وساق في أعمال الإصلاح وتوفير كميات مناسبة من المياه للأهالي لحين الإنتهاء من الأعمال وعودة الخدمة تدريجياً وبشكل منتظم.

ووجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس حي شرق بإستمرار التواجد الميداني وعدم مغادرة الموقع وتسخير كافة الإمكانيات الفنية والمعدات اللازمة لسرعة الإنتهاء من أعمال إصلاح خط المياه ورد الشيء لأصله والمتابعة علي مدار الساعة للتأكد من عودة الخدمة بشكل كامل والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وتحقيقا للصالح العام.