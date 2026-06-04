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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تنفي طلبها تصدير الكلاب لأصحابها تأكلها: الناس فهمتني غلط

تصدير الكلاب
تصدير الكلاب
عبد الرحمن سرحان

نفت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما أُثير بشأن دعوتها إلى تصدير الكلاب الضالة إلى بعض الدول التي تتخذها غذاء، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعبر عن حقيقة المقترح الذي طرحته.

مقترح تصدير الكلاب 

وقالت عتمان، في تصريحات خاصة، إن المقترح يتماشى مع مبادئ الرفق بالحيوان، مشددة على أن الهدف منه بالأساس هو الوصول إلى آلية تنظيمية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بما لا يخل بالتوازن البيئي في مصر، مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في رعاية الحيوانات وتبنيها.

وأوضحت أن ما طرحته كان يدور حول دراسة إمكانيات التعاون مع دول تمتلك نظمًا متطورة في رعاية الحيوانات، بما يضمن توفير حياة آمنة للكلاب الضالة أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية المعمول بها دوليًا، مؤكدة رفضها الكامل لأي ممارسات تتضمن الإساءة للحيوانات أو تعذيبها.

وأضافت أن القضية أُسيء فهمها خلال الأيام الماضية، وتم تداول تفسيرات بعيدة عن المقصود الحقيقي من تصريحاتها، مؤكدة أن الهدف هو البحث عن حلول مبتكرة وأكثر إنسانية بدلًا من مشاهد القتل والمعاناة التي تتعرض لها الحيوانات في الشوارع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المواطنين وأمنهم.

خلفية

رد على مقترح تصدير الكلاب

وكانت النائبة سحر عتمان قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن المقترح الذي تحدثت عنه بشأن تصدير الكلاب "لا علاقة له من قريب أو بعيد بتعذيب الكلاب أو تصديرها إلى دول عُرف عنها إساءة التعامل معها أو استخدامها كغذاء"، موضحة أن الفكرة تقوم على دراسة تجارب الدول التي تمتلك نظمًا متقدمة في رعاية الحيوانات وتبنيها، وبحث إمكانية التعاون معها للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الكلاب الضالة.

وأكدت أنها من الداعمين لملف الرفق بالحيوان، وأنها سبق أن تبنت من خلال حزب العدل حملات ومبادرات في هذا الشأن، مشددة على أن هدفها هو الوصول إلى حلول تحقق قدرًا أكبر من الأمان للحيوانات وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة المواطنين، وفقًا للقانون والمعايير الدولية.

تصدير الكلاب مقترح تصدير الكلاب البرلمان مجلس النواب

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