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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أطلق حملة جديدة.. أبو يدعو الخريجين للمشاركة في كليب "ده وقتنا"

أبو
أبو
تقى الجيزاوي

أطلق المطرب أبو، حملة جديدة للخرجين، بمناسبة طرح أغنيته "ده وقتنا" التي كان قد أهداها لهم قبل أيام.

أوضح "أبو" خلال الفيديو الذي طرحه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" أن الهدف من هذه الحملة هي توثيق لحظات التخرج المميزة لهؤلاء الخرجين، حيث دعاهم للمشاركة في الكليب الذي سيطرحه لأغنية "ده وقتنا" الفترة المقبلة، من خلال نشر فيديوهات احتفالهم.

وقال الآتي: "لو انت بتتخرج السنادي أولا ألف مبروك، ثانيا انا لسه منزل أغنية ده وقتنا عشان أحتفل بيكم ومعاكم بالتخرج.. ودلوقتي عايزكم تكونوا جزء من حاجة كبيرة جدا، صوروا نفسكم وانتوا بتعملوا لبسنج على الأغنية مع مع أصحابكم، دفعتكم، أهلكم أو أي حد بتحبوه، نزلوا الفيديوهات دي على تيك توك، إنستجرام، فيسبوك، واعملولي منشن.. وهتظهروا معايا في الفيديو كليب الرسمي اللي هينزل لأغنية ده وقتنا على اليوتيوب.. دي لحظتكم، ده احتفالكم، ودي الذكرى اللي هتعيش معاكم طول العمر، يلا امسكوا الموبايل ودوسوا ريكورد".

وشهدت الحملة التي أطلقها أبو، خلال الساعات القليلة الماضية تفاعلا كبيرا من قِبل الطلاب الذين شاركوه بلحظات من احتفالهم بالتخرج.

أغنية "ده وقتنا" تم تخصيصها للاحتفال بالخريجين، وهي من كلمات أبو ورمضان محمد، وألحان شادي حسن، وتوزيع فيصل فؤاد.

 "ده وقتنا"

يشار إلى أن المطرب أبو، كان قد روج لأغنية "ده وقتنا" قبل ساعات قليلة من طرحها، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قال فيه إن يوسف نجل شقيقه تخرج من الدراسة العام الماضي، فيما تخرج هذا العام ياسين نجل شقيقته، إلا أنه خلال هذه المناسبتين لم يجد أغنية جديدة للاحتفال بالتخرج، لذا قرر طرح أغنية أهداها لكل الخريجين.

أبو أغنية ده وقتنا اغانى أبو

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