غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة منفلوط و7 قرى

أعلنت رئاسة مجلس مركز و مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، عن انقطاع الكهرباء، غدا الجمعة، عن المدينة و 7 قرى بالمركز بسبب إجراء أعمال صيانة.

ونوهت رئاسة مجلس مدينة منفلوط، إنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء منفلوط، سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 7 ساعات، من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك عن قرى بني عدي البحرية، والعتامنة، ونزة قرار، وبني مجد، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء.

كما سيتم فصل الكهرباء لمدة 3 ساعات بالتناوب، من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا، بقرى بني شقير، والحواتكه، والعتامنة، ونزة قرار، وبني عدي، والحما، والمرشحات بعزبة عبدالبر.