سمير صبري رئيسا لأمانة الاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. إعلان التشكيل الجديد

أعلن حزب مستقبل وطن تشكيل هيئة مكتب أمانة الاستثمار المركزية برئاسة النائب الدكتور سمير صبري، في إطار التحديثات التنظيمية التي يجريها الحزب لتعزيز كفاءة الأداء الحزبي والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات.

وأعرب النائب الدكتور سمير صبري عن خالص شكره وتقديره للنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، على الثقة الغالية والدعم المستمر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ رؤية تستهدف دعم ملف الاستثمار وتعزيز دور الأمانة في طرح المبادرات والأفكار التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.

وأكد "صبري"، أن التشكيل الجديد يعكس حرص الحزب على توظيف الكفاءات والخبرات المتنوعة بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أمانة الاستثمار المركزية ستعمل على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية بملف الاستثمار، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها التنموية.

ويضم تشكيل هيئة مكتب أمانة الاستثمار المركزية نخبة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز من قدرة الأمانة على القيام بدورها بكفاءة وفاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وضم التشكيل الأمناء المساعدين: هيمين عبدالله عبدالغني عبدالله، ومحمد رمضان عبدالعزيز أبو طالب، والنائب عماد علي إبراهيم بركات، والدكتور بلال محمد محروس بدوي، وعبدالمنعم السيد محمد السيد جودة، ورميح محمد عبدالحسيب محمد، وأحمد الصاوي حسن عبدالكريم، وتامر علي علي الحبال، والنائب أشرف ممدوح عبدالونيس شعبان.

كما ضمت هيئة مكتب الأمانة كلًا من: دارين محمد حسين أحمد الجمال، وربيع سيد محمد برديسي، وهشام محمد صلاح السيد عياد، ووسام محمد أحمد طايل، وماجد عبدالعظيم حسن قابيل، وعبداللطيف عبدالسلام عبدالعزيز، ومعتز عزي عبدالعزيز حبشي، وحسن حسانين حسن حسانين، وعلي خالد درويش بدوي سيد دسوقي، وأحمد محمد عبدالسميع العجمي، ومحمد عبدالسميع إبراهيم رمضان، ومحمود أحمد سعد كسبة، وهاني أمان حسين عطية.