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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آودي نوفولاري تعلن عن مفاجأة بقوة 987 حصانا وتقنيات لامبورجيني الخارقة

سيارة أودي نوفولاري
سيارة أودي نوفولاري
عزة عاطف

أزاحت شركة “أودي” الألمانية الستار رسميًا عن سيارتها الخارقة المنتظرة “نوفولاري”، لتكون البديل الشرعي والوريث الروحي لأيقونتها الأسطورية المعتزل إنتاجها (R8). 

وجاء هذا الإعلان الحاسم بعد سلسلة من التشويقات الهندسية حول بناء سيارة إنتاجية متطورة انطلاقًا من الطراز الاختباري المستقبلي (Concept C). 

وحملت السيارة الفائقة الجديدة اسم السائق الإيطالي الأسطوري "تازيو جيورجيو نوفولاري" الذي قاد لصالح فريق "أوتو يونيون" في ثلاثينيات القرن الماضي، لتسجل رسميًا كأقوى سيارة إنتاجية مادية أطلقتها أودي في تاريخها بنسبة 100%.

دمج جينات لامبورجيني تيميراري ومنظومة هجينة تنبض بقوة مرعبة

على النقيض تمامًا من طراز (R8) الكلاسيكي الذي كان يعتمد ميكانيكيًا على محركات التنفس الطبيعي المكونة من 8 أو 10 أسطوانات، اختارت أودي مسارًا تكنولوجيًا برمجّيًا وهجينًا شديد الشراسة لسيارتها الجديدة؛ حيث زودت نوفولاري بمحرك مكون من 8 أسطوانات على شكل V8 بسعة 4.0 لترات ومزود بشاحن توربيني مزدوج، وقادر على الدوران بسرعة ميكانيكية فائقة تصل إلى 10000 دورة في الدقيقة. 

واستعارت أودي هذه المنظومة الحركية المتطورة، بجانب نظام الهجين القابل للشحن (Plug-in Hybrid) المكون من 3 محركات كهربائية، مباشرة من شقيقتها الإيطالية “لامبورجيني تيميراري” لينتج النظام معًا قوة إجمالية مرعبة تبلغ 987 حصانًا ماديًا.

ديناميكية هوائية متطورة وهيكل خارجي يرسم مستقبل السيارات الخارقة

لا تتوقف عناصر القوة في أودي نوفولاري عند حدود المحرك، بل تمتد هندسيًا لتشمل ثورة في التصميم الخارجي والأنظمة الميكانيكية المساعدة للشاسيه؛ إذ حصلت السيارة على حزمة ترقيات ديناميكية متطورة (Advanced Aero) تشمل ألياف الكربون خفيفة الوزن لتوجيه تدفق الهواء بذكاء ومنع الاضطرابات على السرعات العالية. 

ودعمت الشركة المنظومة بمكابح كربون سيراميك فائقة القوة لضمان التوقف الآمن والمثالي، مع تقديم لغة تصميمية فريدة واستثنائية ترسم ملامح وتوجهات أودي المستقبلية في قطاع المحركات الرياضية الخارقة، لتصبح احتمالية منافستها في الحلبات صعبة للغاية وتصل لـ 0%.

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