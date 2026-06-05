"مكافحة الإدمان": منصة رقمية جديدة تستهدف الشباب والأسر بأساليب تفاعلية حديثة

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المحور الوقائي يمثل أحد أهم محاور عمل الصندوق، مشيرًا إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف رفع وعي الشباب والأطفال والأسر بمخاطر تعاطي المواد المخدرة. وأضاف أن الصندوق بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تقديم محتوى توعوي حديث يتناسب مع التطورات المتسارعة في وسائل التواصل الاجتماعي ويصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب.

وأضاف وهبة ، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "هذا الصباح" ، على شاشة إكسترا نيوز ، أن المنصة الرقمية ستوفر معلومات متخصصة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التعامل مع الشخص المدمن داخل الأسرة، فضلًا عن تعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها الخط الساخن للصندوق. وأوضح أن المنصة ستسهم في توجيه الأسر نحو طرق التواصل مع الصندوق والاستفادة من الخدمات العلاجية وخدمات ما بعد العلاج، بما يشمل إعادة دمج المتعافين في المجتمع ودعمهم خلال رحلة التعافي.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن المنصة ستعمل أيضًا على تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالإدمان، والتي لا تزال تمثل أحد أبرز أسباب انتشار التعاطي بين الشباب. وأشار إلى أن من بين هذه المفاهيم الاعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تساعد على نسيان المشكلات أو تنشيط الذاكرة أو تحسين التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن الصندوق يركز على مواجهة هذه الأفكار من خلال محتوى علمي وتوعوي موثق.

وأشار وهبة إلى أن الصندوق يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "أندية الوقاية" داخل مراكز الشباب بعد نجاح المرحلة الأولى في أكثر من 10 محافظات، لافتًا إلى أن هذه الأندية تستهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات من خلال أنشطة متنوعة ودوريات رياضية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات". كما أوضح أن الصندوق يواصل التوسع في إنشاء "بيوت التطوع" داخل الجامعات المصرية، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية تعتمد على أساليب علمية تستند إلى تحليل بيانات المتقدمين للعلاج عبر الخط الساخن 16023، بما يساعد على تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لمواجهة الإدمان والحد من انتشاره بين الشباب.