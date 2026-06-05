خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر والقضاء على العشوائية

قال ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استهدف وضع آليات واضحة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في مدن محافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها الغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصير ورأس غارب.

وأضاف أن الخطة تركز على تحسين منظومة الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بما يواكب أهمية المحافظة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر.

وأضاف عبد الله، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "هذا الصباح"، على شاشة إكسترا نيوز ، أن تطوير المنظومة يشمل رفع كفاءة عمليات جمع المخلفات من المنشآت السياحية والمناطق السكنية والتعامل معها وفق أساليب حديثة وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التنسيقية أسفرت عن مجموعة من التوصيات والآليات التنفيذية التي تم توجيه الجهات القائمة على المنظومة بالالتزام بها خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن أحد أبرز أهداف الخطة يتمثل في القضاء على جميع الممارسات العشوائية المرتبطة بالتخلص من المخلفات، خاصة تلك التي قد تؤثر سلبًا على البيئة البحرية. وأوضح أن منع إلقاء المخلفات في المسطحات المائية يعد أولوية رئيسية، لما يمثله ذلك من أهمية في حماية الشعاب المرجانية والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشتهر بها مدن البحر الأحمر.

وأشار عبد الله إلى أن الجهاز سيتابع تنفيذ الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بالمنظومة المطورة. وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق إدارة مستدامة للمخلفات والحفاظ على البيئة البحرية ودعم القطاع السياحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الصورة البيئية والحضارية للمحافظة خلال المرحلة المقبلة.