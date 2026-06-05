قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
خالد الغندور يكشف موقف أشرف داري: عقد كامل ورحيل حر عن الأهلي
أصالة لـ تركي آل الشيخ: وجودك يصنع فارقاً في الفن العربي
عبد اللطيف: نسعى لأن تصبح جميع مدارس التعليم الفني معتمدة دوليًا خلال السنوات المقبلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة
فتحي سند: منتخب مصر على الطريق الصحيح ويستحق الدعم قبل المونديال
مصر تتصدر مشهد كسوف القرن.. عامان يهزان سماء العالم| إيه الحكاية
الوادي الجديد تفتح باب التقديم على خدمة توصيل الغاز الطبيعي
هجوم على قرار الفيفا بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه في مباريات كأس العالم 2026
مفاجأة استخباراتية.. إسرائيل نشرت قوات عسكرية في أذربيجان وأرض الصومال قبل حرب إيران
تعرف على معلقي مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم عبر بي إن سبورتس
وزير التعليم العالي: معهد الكوزن المصري الياباني يجسد مستوى التعاون التكنولوجي المتميز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تعلن موعد الانتهاء من إنشاء مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك

مشروع فوسفات ابو طرطور
مشروع فوسفات ابو طرطور
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن قرب الانتهاء من مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمجمع الصناعي نحو 658 مليون دولار، فيما تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حمض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، كأحد أكبر المشروعات التعدينية والصناعية لدعم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري، وتحويله من خام يُصدر للخارج إلى منتجات صناعية عالية القيمة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، والذي يمثل نقلة نوعية في استغلال خامات الفوسفات.

 إنتاج 450 ألف طن سنويًا بتركيز 54%

وأعلنت شركة فوسفات مصر، أن المشروع دخل بالفعل مرحلة التنفيذ الفعلي وبدء الأعمال المبكرة داخل موقع المشروع بالوادي الجديد، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة في بعض مراحل المشروع إلى نحو 450 ألف طن سنويًا بتركيز 54%، مع تنفيذ الأعمال على مراحل متتالية وفق أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في صناعة الأسمدة والفوسفات.

ويُقام المشروع داخل منطقة هضبة أبوطرطور للاستفادة من قربه المباشر من مناجم استخراج خام الفوسفات، بما يقلل تكاليف النقل والتشغيل، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية القائمة بالمنطقة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للدولة، كما يعتمد المشروع على استهلاك نحو مليوني طن سنويًا من خام الفوسفات كمدخل رئيسي للإنتاج.

ويضم المجمع الصناعي عدة وحدات إنتاجية متكاملة، تشمل وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا، ووحدة لإنتاج حمض الفوسفوريك، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة وتنقية المنتج النهائي للوصول إلى درجات النقاء المطلوبة عالميًا، فضلًا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الناتجة عن التشغيل بقدرة تصل إلى 33.5 ميجاوات لتغطية احتياجات المجمع والمنطقة المحيطة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فوسفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

بدل فاقد كارت الكهرباء

لاستخراج بدل فاقد كارت الكهرباء .. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

ارشيفية

إجازة الجمعة.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

المتهم

حيثيات براءة المتهم بالتحرش في واقعة فتاة الأتوبيس

المتهمة

فيديوهات خادشة.. حجز بلوجر الطالبية على ذمة تحريات مباحث الآداب

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد