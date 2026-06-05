الوادي الجديد تعلن موعد الانتهاء من إنشاء مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن قرب الانتهاء من مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمجمع الصناعي نحو 658 مليون دولار، فيما تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حمض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، كأحد أكبر المشروعات التعدينية والصناعية لدعم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري، وتحويله من خام يُصدر للخارج إلى منتجات صناعية عالية القيمة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، والذي يمثل نقلة نوعية في استغلال خامات الفوسفات.

إنتاج 450 ألف طن سنويًا بتركيز 54%

وأعلنت شركة فوسفات مصر، أن المشروع دخل بالفعل مرحلة التنفيذ الفعلي وبدء الأعمال المبكرة داخل موقع المشروع بالوادي الجديد، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة في بعض مراحل المشروع إلى نحو 450 ألف طن سنويًا بتركيز 54%، مع تنفيذ الأعمال على مراحل متتالية وفق أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في صناعة الأسمدة والفوسفات.

ويُقام المشروع داخل منطقة هضبة أبوطرطور للاستفادة من قربه المباشر من مناجم استخراج خام الفوسفات، بما يقلل تكاليف النقل والتشغيل، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية القائمة بالمنطقة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للدولة، كما يعتمد المشروع على استهلاك نحو مليوني طن سنويًا من خام الفوسفات كمدخل رئيسي للإنتاج.

ويضم المجمع الصناعي عدة وحدات إنتاجية متكاملة، تشمل وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا، ووحدة لإنتاج حمض الفوسفوريك، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة وتنقية المنتج النهائي للوصول إلى درجات النقاء المطلوبة عالميًا، فضلًا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الناتجة عن التشغيل بقدرة تصل إلى 33.5 ميجاوات لتغطية احتياجات المجمع والمنطقة المحيطة.