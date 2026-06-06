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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

39 درجة في القاهرة.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم السبت

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 6 يونيو 2026، مشيرة إلى أنه سيسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة إلي حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

​درجات الحرارة المتوقعة غدا

​القاهرة الكبرى: العظمى 37-39، الصغرى 21-22

​الوجه البحري: العظمى 35-37، الصغرى 21-22

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28-30، الصغرى 20-22

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31-35، الصغرى 20-23

​شمال الصعيد: العظمى 39-41، الصغرى 22-23

​جنوب الصعيد: العظمى 41-42، الصغرى 27-29

ووفقا لتوقعات حالة الطقس ترتفع درجات الحرارة لتسجل المحسوسة على القاهرة الكبري 39 و 40 درجة بفعل ارتفاع نسب الرطوبة .

​الظواهر الجوية المتوقعة:

​ارتفاع نسب الرطوبة، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريباً)، على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (35 إلى 45) كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها من (50 إلى 60) كم/س على بعض المناطق وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لأقل من 1000 متر على محافظات شمال الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس ​درجات الحرارة المتوقعة

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