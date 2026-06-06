مدير تعليم الوادي الجديد يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة التريث والتركيز وتدوين الإجابات بكل دقة إلى جانب المراجعة الدقيقة لورقة الأسئلة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

جولة بعدد من مدارس الخارجة

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بمدرستي بور سعيد، والقلعة الإعدادية في إطار سلسلة جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الامتحانات والتزام الجميع بالقوانين المنظمة للعمل.

واطمأن خلال حديثه مع الطلاب على وضوح ورقة الأسئلة ومطابقتها للمواصفات وكذا مستوى الامتحان حيث يؤدي الطلاب الامتحان اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشار وكيل وزارة التعليم في الوادي الجديد إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة على مستوى المحافظة، في ظل المتابعة المستمرة من قيادات التعليم، وحرص جميع القائمين على العملية الامتحانية على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب، مؤكدًا أن المديرية لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يعكس حجم الاستعدادات المبذولة خلال الفترة الماضية.