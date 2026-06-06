قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة
خلال مرافعة النيابة..بكاء هستيري لمالك مدرسة هابي لاند المتهم بهتك عرض أطفال
بشرى سارة للمواطنين| موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 9» والتقسيط على 30 عامًا
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في عدد من المشروعات بـ القاهرة
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية "هيماتشال براديش" الهندية
وزارة الزراعة الأمريكية ترصد الدودة آكلة اللحم الحي للمرة الثانية بولاية تكساس
دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات.. وإدانة سعودية
تراجع واردات الوقود الأحفوري إلى أوروبا وسط اضطرابات أسواق الطاقة
وزيرة الجيوش الفرنسية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر ضروري للاقتصاد العالمي
المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بحبس كروان مشاكل غيابيًا لمدة عامين
مدبولي يستقل أتوبيس يعمل بالكهرباء خلال جولته بهيئة النقل العام
حريف ضربات جزاء ويلقب بالسوليه الجديد.. لاعب بتروجت يثير حماس جماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كل الدعم لأبنائنا الطلاب.. محافظ الغربية يتفقد لجان الإعدادية بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 /2026، بعدد من لجان إدارة غرب المحلة التعليمية بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ خلال جولته لجنة مدرسة ناصر الابتدائية بنين، التي تضم 301 طالب يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، إلى جانب لجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية بنات، التي تضم 268 طالبة، حيث تابع انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن إلى تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة أن المحافظة تتابع على مدار الساعة انتظام الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مشيراً إلى التشديد على توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

تشجيع الطلاب 

كما حرص المحافظ خلال جولته على التحدث مع الطلاب داخل اللجان، موجهاً لهم رسائل تشجيعية وتحفيزية، داعياً إياهم إلى التركيز وبذل أقصى جهد خلال الامتحانات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأكد حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة استمرار توفير التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة طوال فترة الامتحانات.

اداء امتحانات نهاية العام للطلاب 

جدير بالذكر ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية هذا العام يبلغ 94696 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 5315 طالباً امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل امتحانات الشهادة الاعدادية الطلاب والطالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

ترشيحاتنا

نجم الاهلي السابق

نجم الأهلي السابق: كنت أتمنى تواجد مصطفى محمد.. وحمزة عبد الكريم مفاجأة العميد

منتخب مصر

بروفة البرازيل تكشف ملامح المنتخب.. وتعديلات منتظرة في التشكيل

منتخب البرازيل

بعد 24 عاما من الانتظار.. هل حان وقت عودة البرازيل إلى عرش العالم؟

بالصور

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

120 دقيقة أسبوعيا.. تمارين تخفض خطر الوفاة وأمراض القلب والاضطرابات العصبية

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة

معشوقة الجماهير.. تويوتا كورولا ‏تعود بمظهر رياضي فائق الأداء ‏ ‏

GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا

جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر السنوي لقسم جراحة القلب والصدر

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد