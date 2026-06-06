كل الدعم لأبنائنا الطلاب.. محافظ الغربية يتفقد لجان الإعدادية بالمحلة الكبرى

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 /2026، بعدد من لجان إدارة غرب المحلة التعليمية بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ خلال جولته لجنة مدرسة ناصر الابتدائية بنين، التي تضم 301 طالب يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، إلى جانب لجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية بنات، التي تضم 268 طالبة، حيث تابع انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن إلى تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة أن المحافظة تتابع على مدار الساعة انتظام الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مشيراً إلى التشديد على توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

تشجيع الطلاب

كما حرص المحافظ خلال جولته على التحدث مع الطلاب داخل اللجان، موجهاً لهم رسائل تشجيعية وتحفيزية، داعياً إياهم إلى التركيز وبذل أقصى جهد خلال الامتحانات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأكد حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة استمرار توفير التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة طوال فترة الامتحانات.

اداء امتحانات نهاية العام للطلاب

جدير بالذكر ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية هذا العام يبلغ 94696 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 5315 طالباً امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.