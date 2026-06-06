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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن نسب التأهل في مجموعة مصر بكأس العالم.. الفراعنة في الوصافة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

نشرت شركة الإحصائيات العالمية “أوبتا” توقعاتها الخاصة بمشوار المنتخبات في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، وتحديدًا المنتخبات المرشحة للتأهل إلى دور الـ32.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ووفقًا للنماذج الإحصائية الخاصة بـ”أوبتا”، يُعد منتخب بلجيكا الأقرب لصدارة المجموعة بنسبة ترجيح بلغت 51.9%، فيما جاء منتخب مصر في المركز الثاني من حيث فرص تصدر المجموعة بنسبة 20.3%، متقدمًا على إيران التي سجلت 18%.

أما فيما يخص فرص التأهل، فتشير التوقعات إلى أن منتخب مصر هو الأقرب لحصد بطاقة العبور في المركز الثاني بنسبة 28.4%، يليه المنتخب الإيراني بنسبة 26.7%.

وعلى مستوى التأهل بشكل عام إلى دور الـ32، تصدّر منتخب بلجيكا القائمة بنسبة 89.6%، بينما حل منتخب مصر في المركز الثاني من حيث فرص التأهل بنسبة 68.2%، مع ترجيحات أكبر لعبوره كوصيف للمجموعة.

أوبتا منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026

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