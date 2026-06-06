برلماني: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تجسد حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة تُعد واحدة من أهم المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم. إن نجاح المبادرة في إجراء أكثر من 3.2 مليون عملية جراحية منذ انطلاقها في يوليو 2018 يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقطاع الصحة، وحرصها على ضمان حصول المرضى على الخدمات العلاجية اللازمة في الوقت المناسب، خاصة الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام المرضى وأسرهم، كما أسهمت في رفع كفاءة المستشفيات وتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما انعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن عمر الغنيمي. جهود وزارة الصحة والسكان والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الصحية بكفاءة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الصحية.

وأضاف نائب الاسكندرية. أن التطوير المستمر للنظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري يسهمان في سرعة متابعة الحالات وتحويلها إلى المستشفيات المناسبة وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة، بما يضمن حصول المرضى على الخدمة الطبية بأقصى درجات الكفاءة وفي أسرع وقت ممكن.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية متكاملة وعصرية، تحقق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية، وتوفر حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات.