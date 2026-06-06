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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل تنظيم نداوت ضريبية لتوعية الممولين في أسبوع

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

تستأنف مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ اعتبارا من صباح غدًا الأحد  7-6-2026؛البدء في تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الممولين علي مدار الأسبوع الجاري.

تفاصيل الندوات

وتسعى مصلحة الضرائب المصرية؛ نحو اطلاق 12 ندوة تثقيفية على مدار الأسبوع الجاري بواقع 3 ندوات يومية تبدأ من الأحد حتي الخميس المقبل.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من من من 2953 حتي 2967 خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات:

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية "ساب" في تبسيط الإجراءات الضريبية
  • المعالجات الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • الضريبة علي التجارة الإلكترونية
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة
  • نظرة عامة على القانون 57 لسنة 2025
مصلحة الضرائب رشا عبد العال التجارة الالكترونية الفاتورة الإلكترونية الايصال الالكترونية اخبار مصر مال واعمال

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