قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات في كورنيش المقطم
بالصور.. إصلاح هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية
سهرة كروية بامتياز.. أحمد موسى: بيع 50 ألف تذكرة لمباراة مصر والبرازيل
صحة النواب: قرار تحسين أجور رجال الإسعاف يعكس انحياز القيادة السياسية للعاملين بالمنظومة الطبية
وسائل إعلام صينية: نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي
صفقة بـ 30 مليار دولار.. جوجل تستأجر قدرات حوسبة من سبيس إكس
خضوع مهاجم العراق للاستجواب في مطار شيكاغو بأمريكا
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط مساعٍ لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمانة التعليم بـ"مستقبل وطن" تعقد أولى اجتماعاتها بتشكيلها الجديد

أمانة التعليم
أمانة التعليم
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور رضا حجازي، أمين التعليم والبحث العلمي، اجتماعها التنظيمي الأول، بتشكيلها الجديد، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس هشام أباظة الأمين المساعد للحزب، والنائب الدكتور سامي هاشم، بالإضافة إلى الأمناء المساعدين و أعضاء هيئة مكتب أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية، فضلاً عن حضور عدد من الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية.

وفي البداية أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن له مسيرة حافلة بالإنجازات والمجهودات في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشارع المصري، بالإضافة إلى امتلاك الحزب العديد من القامات والكوادر، مشيراً الي إصرار الحزب علي تكوين كوادر جديدة تخدم الشارع المصري وتساعد علي تكوين ظهير قوي للقيادة السياسية، بجانب التأكيد علي ضرورة الاستخدام الأمثل للسوشيال الميديا.

وتناول الاجتماع، عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، ورؤيتها المستقبلية، بالتنسيق مع أمناء التعليم والبحث العلمي بالمحافظات.

وبدوره أكد الدكتور رضا حجازي أمين التعليم والبحث العلمي، أن أمانة التعليم تكمل عمل الوزارات والهيئات ذات الصلة، مشيراً إلى استغلال انتشار الحزب في عمل العديد من الفعاليات والمبادرات المختلفة في المراحل التعليمية جميعا، بالإضافة إلى التكامل مع الأمانات الأخرى ذات الصلة.

وتضمن الاجتماع، نقاشا وتفاعلا بين أعضاء أمانة التعليم والبحث العلمي، ومناقشة مقترحاتهم كافة، وتنشيط أعمال الأمانة للتواجد والتأثير في الشارع المصري.

وفي نهاية الاجتماع قدم النائب أحمد عبدالجواد الأمين العام للحزب درع تكريم للنائب الدكتور سامي هاشم، تقديراً لجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن التعليم احمد عبد الجواد البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

ترشيحاتنا

سلطة المكرونة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة

الأكزيما

حرقة وأكلان .. اكتشف أسباب الأكزيما

زوجة خالد سرحان

جدل زوجة خالد سرحان بسبب شفتيها .. إليك طرق الوقاية من هجرة الفيلر

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد