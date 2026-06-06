أمانة التعليم بـ"مستقبل وطن" تعقد أولى اجتماعاتها بتشكيلها الجديد

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور رضا حجازي، أمين التعليم والبحث العلمي، اجتماعها التنظيمي الأول، بتشكيلها الجديد، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس هشام أباظة الأمين المساعد للحزب، والنائب الدكتور سامي هاشم، بالإضافة إلى الأمناء المساعدين و أعضاء هيئة مكتب أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية، فضلاً عن حضور عدد من الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية.

وفي البداية أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن له مسيرة حافلة بالإنجازات والمجهودات في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشارع المصري، بالإضافة إلى امتلاك الحزب العديد من القامات والكوادر، مشيراً الي إصرار الحزب علي تكوين كوادر جديدة تخدم الشارع المصري وتساعد علي تكوين ظهير قوي للقيادة السياسية، بجانب التأكيد علي ضرورة الاستخدام الأمثل للسوشيال الميديا.

وتناول الاجتماع، عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، ورؤيتها المستقبلية، بالتنسيق مع أمناء التعليم والبحث العلمي بالمحافظات.

وبدوره أكد الدكتور رضا حجازي أمين التعليم والبحث العلمي، أن أمانة التعليم تكمل عمل الوزارات والهيئات ذات الصلة، مشيراً إلى استغلال انتشار الحزب في عمل العديد من الفعاليات والمبادرات المختلفة في المراحل التعليمية جميعا، بالإضافة إلى التكامل مع الأمانات الأخرى ذات الصلة.

وتضمن الاجتماع، نقاشا وتفاعلا بين أعضاء أمانة التعليم والبحث العلمي، ومناقشة مقترحاتهم كافة، وتنشيط أعمال الأمانة للتواجد والتأثير في الشارع المصري.

وفي نهاية الاجتماع قدم النائب أحمد عبدالجواد الأمين العام للحزب درع تكريم للنائب الدكتور سامي هاشم، تقديراً لجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية.