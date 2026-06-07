محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية بطنطا

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، صباح اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية للعام الدراسي 2025 / 2026 بعدد من لجان مدارس مدينة طنطا، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، والتي تضم 269 طالبة يؤدين امتحان مادة الفيزياء العامة، إلى جانب تفقد لجنة مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية للتعليم التجاري المشترك، والتي تضم 389 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية، حيث تابع المحافظ انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة وتوفير الهدوء والانضباط بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص المحافظ على التحدث مع عدد من الطلاب داخل اللجان، موجّهًا لهم كلمات دعم وتحفيز، داعيًا إياهم إلى التركيز وبذل الجهد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بطلاب التعليم الفني باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة. كما وجه باستمرار توفير التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان طوال فترة الامتحانات.

لجان الدبلومات الفنيه

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 32 ألفًا و629 طالبًا وطالبة داخل 115 لجنة رئيسية وفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.