نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم توفير أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بزعم قدرته على توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى" من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (13) واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





