قبل تهريبه بالسوق السوداء.. ضبط طن سولار داخل مخزن في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طن من المواد البترولية "سولار" تم تجميعه وحجبه عن التداول تمهيداً لبيعه بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن كائن بدائرة مركز شرطة أسوان -سائق) بتجميع المواد البترولية بالمخزن المشار إليه بقصد حجبها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبإستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطهما ، وضبط بداخل المخزن (سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – طن "سولار") وبمواجهتهما أقرا بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحطات الوجه القبلى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية .