إصابة 3 مراقبات بلجان الدبلومات الفنية فى حادث مرورى بقنا

أصيبت 3 مدرسات منتدبات كمراقبات بلجان الامتحانات، أثناء استقلالهن سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة 3 سيدات.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: سماح وليم شمشون، وهناء عبد الحميد أحمد، ومنى أحمد محمود.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى اسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.