مركز بلاط بالوادي الجديد يوفر وسائل نقل مجانيه لطلاب الثانوية الأزهرية طوال فترة الامتحانات

وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، سيارة مكيفة لنقل طلاب وفتيات الشهادة الثانوية الأزهرية طوال فترة الامتحانات، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب.

صرح بذلك حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط؛ مشيرًا إلي أن السيارة تتولي نقل الطلاب يوميًا من مركز بلاط إلى مقار لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة موط بمركز الداخلة، ثم إعادتهم عقب انتهاء الامتحانات، وذلك بالمجان، تيسيرًا عليهم ومراعاةً لبعد المسافة بين محل إقامتهم ومقر اللجان.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المحافظة والوحدة المحلية لتوفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وضمان انتظام وصولهم إلى اللجان في المواعيد المحددة، بما يسهم في توفير أجواء مستقرة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.



وأكدت الوحدة المحلية استمرار تقديم الخدمة حتى انتهاء أعمال الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بالاهتمام بالطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

كما أعرب الطلاب وأولياء الأمور عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها ساهمت في تخفيف أعباء الانتقال وتكاليف السفر اليومية، خاصة مع انعقاد اللجان خارج نطاق المركز، الأمر الذي وفر لهم قدرًا كبيرًا من الراحة والاطمئنان خلال فترة الامتحانات.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن توفير وسيلة نقل منتظمة ومكيفة ساعدهم على الوصول إلى اللجان في المواعيد المحددة دون عناء، بما انعكس إيجابًا على حالتهم النفسية وقدرتهم على التركيز أثناء أداء الامتحانات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على تقديم الدعم اللازم للطلاب بمختلف المراكز، وتوفير المناخ المناسب لهم خلال موسم الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بالاهتمام بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وبناء الإنسان.