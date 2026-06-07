غرف عمليات التعليم تتابع امتحانات الإعدادية والدبلومات الفنية بالوادي الجديد

وجّه الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة تكاتف جميع الجهود وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل، مع سرعة التعامل الفوري مع أي معوقات.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، بحضور أعضاء الغرفة وجميع المعنيين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، من خلال التواصل اللحظي والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، لمتابعة انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق الانضباط ويوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار.



وشدد قناوي على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ومتابعة اللجان أولًا بأول، ورصد أي ملاحظات أو مشكلات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وعدم التأثير على الطلاب.