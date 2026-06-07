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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء: تحقيق غذاء صحي وآمن ومستدام يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

تُشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي يُوافق السابع من يونيو من كل عام، تحت شعار «من العبء إلى الحلول – غذاء آمن في كل مكان»، تأكيدًا على أهمية سلامة الغذاء باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الصحة العامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة.

ويُسلِّط شعار هذا العام الضوء على ضرورة الانتقال من التركيز على الأعباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأمراض المنقولة بالغذاء إلى تبني حلول فعّالة ومستدامة تضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلك في جميع الأماكن وعبر مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج والتصنيع والتداول، وصولًا إلى المستهلك النهائي.

فالغذاء الآمن ليس فقط ضرورة لحماية صحة المواطنين، بل يمثل أيضًا عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أن الاستثمار في نظم سلامة الغذاء يسهم في خفض الأعباء الصحية، والحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطبيق نهج رقابي قائم على تقييم المخاطر، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز قدرات الكوادر الفنية والرقابية، إلى جانب توسيع نطاق برامج التوعية والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية بسلسلة الغذاء.

كما تؤمن الهيئة بأن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمستهلكين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة سلامة الغذاء وتحقيق أعلى مستويات الامتثال والالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

وإذ تحتفل الهيئة بهذه المناسبة العالمية، فإنها تجدد التزامها بمواصلة العمل على تعزيز منظومة سلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، ودعم استدامة النظم الغذائية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تحقيق غذاء صحي وآمن ومستدام يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء، والعمل المشترك لترسيخ الممارسات السليمة وتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء، بما يضمن حماية صحة المواطنين ودعم استدامة النظم الغذائية.

سلامة الغذاء الهئية القومية لسلامة الغذاء الغذاء العالمى

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