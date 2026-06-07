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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جيلان أحمد: التأمين الشامل تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء نظام صحي متكامل

ت الدكتورة جيلان أحمد
ت الدكتورة جيلان أحمد
حسن رضوان

أشادت الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة  الدكتور خالد عبد الغفار لمتابعة تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات تطوير القطاع الصحي.

وأكدت أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء نظام صحي متكامل يضمن حصول جميع المواطنين على خدمات صحية ذات جودة عالية.

وأكدت جيلان أحمد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية في قطاع الصحة، باعتبارها نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، مشيرة إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى من المنظومة يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية طموحة لإصلاح القطاع الصحي وفق أعلى المعايير الدولية.

تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية ودعم الكوادر الطبية

وأضافت أن توجيهات الرئيس بسرعة استكمال ميكنة المنظومة الصحية وتطبيق منظومة رقمية متكاملة تدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وثمّنت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب موافقة الرئيس على تحسين الأجور للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، مؤكدة أن رجال الإسعاف يمثلون خط الدفاع الأول في التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث، ويؤدون دورًا وطنيًا وإنسانيًا بالغ الأهمية يستحق كل التقدير والدعم، مشيرة إلى أن تحسين أوضاعهم المادية يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحفيز العاملين على مواصلة أداء رسالتهم الحيوية.

وأكدت أن استمرار الدولة في تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية ودعم الكوادر الطبية والاستثمار في التكنولوجيا الصحية الحديثة يعكس رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة جيلان أحمد لجنة الصحة مجلس النواب

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