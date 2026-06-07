تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر فى بيان اليوم أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (10000) طن بضائع و(490) شاحنة و(650) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5) سفن و(2500) طن بضائع و(196) شاحنة و(637) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (4) سفن و(7500) طن بضائع و(294) شاحنة و(13) سيارة حيث استقبل ميناء سفاجا العبارة الرياض والسفينة PANLILY ، بينما غادرت السفينتان امل و PELAGOS EXPRESS.

وشهد ميناء نويبع تداول (2926) طن بضائع و(157) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، ايلة وسينا، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE3 علي متنها 572 سيارة ملاكي بوزن 1145 طنا قادمة من ميناء جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2001 راكب بموانيها.



