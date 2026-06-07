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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم السبكي يكشف حقيقة إجراء تعديلات على نهاية فيلم "شمشون ودليلة".. خاص

فيلم شمشون ودليلة
فيلم شمشون ودليلة
أحمد إبراهيم

كشف المنتج والمخرج كريم السبكي عن حقيقة إجراء تعديلات على نهاية فيلم “شمشون ودليلة” الذى يقوم ببطولته أحمد العوضي ومي عمر والمقرر عرضه فى 8 يوليو المقبل. 

وقال كريم السبكي فى تصريح خاص لـ صدى البلد: اجراء تعديلات على فيلم “شمشون ودليلة” امر طبيعي خاصة ان هذا يعد في صالح العمل بهدف الوصول الى أفضل حالة للفيلم. 

وأضاف كريم السبكي: لم يحدث ان قمنا بإعادة تصوير نهاية الفيلم، لكن لايزال لدينا يومين تصوير متبقيين للفيلم ولم يتم تحديد موعد نهائي لتصويرهما نظرا لانشغال بعض النجوم خاصة أن المشاهد المتبقي تصويرها تحتاج الى مجموعة كبيرة من نجوم الفيلم. 

وأوضح كريم السبكي أنه تم الانتهاء من مونتاج جميع المشاهد التى تم تصويرها ولم يتبق سوى المشاهد التى سيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل فيلم شمشون ودليلة 

وقد كشفت الشركة المنتجة لفيلم «شمشون ودليلة» عن البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 8 يوليو 2026، وسط حالة من الترقب من جانب الجمهور، خاصة أنه يجمع لأول مرة بين النجمين أحمد العوضي ومي عمر في بطولة سينمائية مشتركة.

ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة خلال موسم صيف 2026، حيث يقدم مزيجًا من الأكشن والتشويق والرومانسية، في إطار درامي يحمل العديد من المفاجآت والأحداث المتلاحقة التي تدور بين أبطال العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر، كل من خالد الصاوي وعصام السقا وعدد من الفنانين، فيما تم تصوير مشاهد عديدة من العمل داخل مصر وخارجها، حيث انتقل فريق الفيلم إلى أكثر من دولة أوروبية لتنفيذ عدد من المشاهد التي تتطلب طبيعة خاصة وتضيف بعدًا بصريًا مختلفًا للأحداث.

ويعوّل صناع الفيلم على العمل لتحقيق حضور قوي في شباك التذاكر، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب حالة الحماس التي صاحبت الكشف عن البوستر الرسمي وموعد عرضه النهائي.

على جانب آخر، يعيش أحمد العوضي حالة من النشاط الفني بعد النجاح اللافت الذي حققه في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي حظي بمتابعة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور.

وشارك في بطولة مسلسل «علي كلاي» نخبة من النجوم، من بينهم درة، يارا السكري، سارة بركة، انتصار، رحمة محسن، عصام السقا، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، ريم سامي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

فيلم شمشون ودليلة أحمد العوضي مي عمر كريم السبكي المخرج كريم السبكي

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