قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أن هجمات حزب الله تمنحها حق الهجوم على بيروت
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جراء إطلاق نار بوسط إسرائيل
سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه
ترامب : لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة
مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود.. ويؤكد أهمية تطوير الواجهات الساحلية
شلل مؤقت على شريط السكة الحديد.. عربة بضائع تخرج عن مسارها بمحطة طهطا بسوهاج
بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا
مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار
مواعيد مباريات وقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026
الشروف: إسرائيل تستخدم صواريخ محرَّمة دوليًا وتنتهك سيادة لبنان
تأمين إنتاج الكهرباء في الصيف.. تفاصيل رسائل مدبولي الاقتصادية من الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشار الرئيس الروماني: تجربة مصر بالغة الأهمية لمنظمة الفرانكفونية

مستشار الرئيس الروماني : تجربة مصر في المنطقة بالغة الأهمية لمنظمة الفرانكفونية
مستشار الرئيس الروماني : تجربة مصر في المنطقة بالغة الأهمية لمنظمة الفرانكفونية
أ ش أ

أكد مستشار الرئيس الروماني رئيس الوزراء الروماني السابق المفوض الأوروبي السابق للزراعة والتنمية الريفية داسيان سيولوس، أن تجربة مصر ونهجها في المنطقة المتمثل في دعم السلام ومنع النزاعات لها أهمية بالغة لهدف المنظمة الدولية للفرانكفونية المتمثل في المساهمة في بناء عالم آمن ومستقر لشعوبها ولنهجها القائم على تضافر جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق هدف مشترك.

وأعرب سيولوس- في تصريحات بعد زيارته لمصر خلال الفترة من أول إلى 5 يونيو وزعتها سفارة رومانيا بالقاهرة - عن إعجابه بالعمل الاستثنائي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذي يُجسّد نهجًا دقيقًا لحماية السلام، ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام الذي يُعدّ شاهدًا على تقاليد مصر العريقة والتزامها الفعال بالدبلوماسية متعددة الأطراف،  معربا عن اعتقاده بأن خبرتهما قيّمة للمجتمع الفرنكفوني بأكمله بل وللعالم أجمع.

وأضاف أنه يجد مصر نموذجا يحتذى به للفرانكفونية التي تزود الشباب بحلول عملية من خلال التعليم وتدعم تنمية إفريقيا وذلك من خلال استثماراتها في جامعة سنجور التي تركز على قادة المستقبل الأفارقة، وفي التعليم العالي والتعليم التقني، وكذلك من خلال مناقشاته مع الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد بأن مصر تعد مثالًا بارزًا للدول الناطقة بالفرنسية في تعزيز التراث الثقافي والحوار والتنوع وإتاحة الاكتشاف ونشر المنتجات والقيم الثقافية الفرانكفونية وذلك بفضل استثماراتها المذهلة في الثقافة، والتي تجلّت خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية والمتحف المصري الكبير.

وقال إنه تأثر بشدة عندما رأي بنفسه النتائج الإيجابية لسياسة مصر الحديثة، المتجذرة في تقاليد عريقة، والمتمثلة في توفير ملاذ آمن للاجئين والنازحين، وذلك خلال زيارته لمؤسسة "أنقذوا الأطفال" التي تعمل مع 300 طفل فلسطيني لاجئ، ومقدمي الرعاية لهم، والنازحين طبيًا من غزة.

واعرب عن اعتقاده بإن معالجة الصدمات النفسية ومنح فرصة ثانية في الحياة لمن فقدوا كل شيء، يُعدّان ضمانة لإنسانيتنا المشتركة ومساهمة قيّمة في بناء السلام.

كما أعرب عن امتنانه العميق للسلطات المصرية، ولجميع المنظمات والأفراد الذين التقي بهم، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال زيارتي القصيرة و المكثفة لمصر.

وقال " لا يزال بناء شراكات وفرص اقتصادية أقوى في جميع أنحاء المجتمع الفرانكفوني على رأس أولوياتي، تماشيًا مع رؤيتي لبناء فرانكفونية تُتيح الفرص للجميع".

كما أعرب عن ثقته بأن العلاقات بين مصر ورومانيا -إحدى أقدم وأعرق الشراكات- في المنطقة سوف تستمر في التطور مما يتيح فرصا جديدة للتعاون والحوار والتفاهم المتبادل بينما نحتفل بمرور 120 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وذكر بيان لسفارة رومانيا بالقاهرة أن مستشار الرئيس الروماني و رئيس الوزراء الروماني السابق والمفوض الأوروبي السابق للزراعة والتنمية الريفية داسيان سيولوس عقد اجتماعا مع الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض رؤيته الرسمية ومحاوره الرئيسية ذات الأولوية لتحديث الفرنكوفونية، مع التركيز على إفريقيا وجميع الجهات الفاعلة الفرنكوفونية المعنية وكذلك فرص تحويل الفرنكوفونية إلى مصدر للفرص للجميع مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة فضلا عن تسليم رسالة من الرئيس الروماني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن فيها ترشحه لمنصب أمين عام المنظمة الدولية للفرانكفونية.

وأوضح أنه ناقش خلال زيارته لمرصد الأزهر مع نائب الإمام الأكبر الدكتور أيمن عبد الغني والدكتورة ريهام عبد الله سلامة دعم التعاون بين منظمة الفرانكفونية والمركز المتميز في العالم الإسلامي بأسره فضلا عن ذلك ناقش مع السفير سيف قنديل خلال زيارته لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام الأنشطة المختلفة للمركز مع التركيز على بناء السلام والأمن المناخي، ومنتدى أسوان، والتنمية الإفريقية.

كما أجري المرشح داسيان سيولوس نقاشا مع الدكتور هاني هلال والدكتور تيري فيرديل خلال زيارته لجامعة سنجور ببرج العرب حول المساهمة الفريدة للجامعة من خلال بناء نخبتها المستقبلية، فضلًا عن خطط التوسع والتكيف مع تحديات الذكاء الاصطناعي.

مستشار الرئيس الروماني رئيس الوزراء الروماني السابق المفوض الأوروبي السابق للزراعة والتنمية الريفية داسيان سيولوس دعم السلام ومنع النزاعات المنظمة الدولية للفرانكفونية تضافر جهود المنظمات الحكومية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حماية السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

بيض

55 جنيها في المزرعة.. هبوط حاد في أسعار كرتونة البيض الآن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر إجابات امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة كاملا بعد نصف ساعة من توزيعه باللجان

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسير يعقوب

وزير الصحة يستقبل السير مجدي يعقوب لبحث أحدث تطورات علاج أمراض القلب بالخلايا الجذعية

مستشار الرئيس الروماني : تجربة مصر في المنطقة بالغة الأهمية لمنظمة الفرانكفونية

مستشار الرئيس الروماني: تجربة مصر بالغة الأهمية لمنظمة الفرانكفونية

اجتماع وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يبحث مع شركة نكسوس أنالاتيكا الضوابط الخاصة بسوق الكهرباء

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

المزيد