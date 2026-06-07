مستشار الرئيس الروماني: تجربة مصر بالغة الأهمية لمنظمة الفرانكفونية

أكد مستشار الرئيس الروماني رئيس الوزراء الروماني السابق المفوض الأوروبي السابق للزراعة والتنمية الريفية داسيان سيولوس، أن تجربة مصر ونهجها في المنطقة المتمثل في دعم السلام ومنع النزاعات لها أهمية بالغة لهدف المنظمة الدولية للفرانكفونية المتمثل في المساهمة في بناء عالم آمن ومستقر لشعوبها ولنهجها القائم على تضافر جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق هدف مشترك.

وأعرب سيولوس- في تصريحات بعد زيارته لمصر خلال الفترة من أول إلى 5 يونيو وزعتها سفارة رومانيا بالقاهرة - عن إعجابه بالعمل الاستثنائي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذي يُجسّد نهجًا دقيقًا لحماية السلام، ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام الذي يُعدّ شاهدًا على تقاليد مصر العريقة والتزامها الفعال بالدبلوماسية متعددة الأطراف، معربا عن اعتقاده بأن خبرتهما قيّمة للمجتمع الفرنكفوني بأكمله بل وللعالم أجمع.

وأضاف أنه يجد مصر نموذجا يحتذى به للفرانكفونية التي تزود الشباب بحلول عملية من خلال التعليم وتدعم تنمية إفريقيا وذلك من خلال استثماراتها في جامعة سنجور التي تركز على قادة المستقبل الأفارقة، وفي التعليم العالي والتعليم التقني، وكذلك من خلال مناقشاته مع الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد بأن مصر تعد مثالًا بارزًا للدول الناطقة بالفرنسية في تعزيز التراث الثقافي والحوار والتنوع وإتاحة الاكتشاف ونشر المنتجات والقيم الثقافية الفرانكفونية وذلك بفضل استثماراتها المذهلة في الثقافة، والتي تجلّت خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية والمتحف المصري الكبير.

وقال إنه تأثر بشدة عندما رأي بنفسه النتائج الإيجابية لسياسة مصر الحديثة، المتجذرة في تقاليد عريقة، والمتمثلة في توفير ملاذ آمن للاجئين والنازحين، وذلك خلال زيارته لمؤسسة "أنقذوا الأطفال" التي تعمل مع 300 طفل فلسطيني لاجئ، ومقدمي الرعاية لهم، والنازحين طبيًا من غزة.

واعرب عن اعتقاده بإن معالجة الصدمات النفسية ومنح فرصة ثانية في الحياة لمن فقدوا كل شيء، يُعدّان ضمانة لإنسانيتنا المشتركة ومساهمة قيّمة في بناء السلام.

كما أعرب عن امتنانه العميق للسلطات المصرية، ولجميع المنظمات والأفراد الذين التقي بهم، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال زيارتي القصيرة و المكثفة لمصر.

وقال " لا يزال بناء شراكات وفرص اقتصادية أقوى في جميع أنحاء المجتمع الفرانكفوني على رأس أولوياتي، تماشيًا مع رؤيتي لبناء فرانكفونية تُتيح الفرص للجميع".

كما أعرب عن ثقته بأن العلاقات بين مصر ورومانيا -إحدى أقدم وأعرق الشراكات- في المنطقة سوف تستمر في التطور مما يتيح فرصا جديدة للتعاون والحوار والتفاهم المتبادل بينما نحتفل بمرور 120 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وذكر بيان لسفارة رومانيا بالقاهرة أن مستشار الرئيس الروماني و رئيس الوزراء الروماني السابق والمفوض الأوروبي السابق للزراعة والتنمية الريفية داسيان سيولوس عقد اجتماعا مع الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض رؤيته الرسمية ومحاوره الرئيسية ذات الأولوية لتحديث الفرنكوفونية، مع التركيز على إفريقيا وجميع الجهات الفاعلة الفرنكوفونية المعنية وكذلك فرص تحويل الفرنكوفونية إلى مصدر للفرص للجميع مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة فضلا عن تسليم رسالة من الرئيس الروماني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن فيها ترشحه لمنصب أمين عام المنظمة الدولية للفرانكفونية.

وأوضح أنه ناقش خلال زيارته لمرصد الأزهر مع نائب الإمام الأكبر الدكتور أيمن عبد الغني والدكتورة ريهام عبد الله سلامة دعم التعاون بين منظمة الفرانكفونية والمركز المتميز في العالم الإسلامي بأسره فضلا عن ذلك ناقش مع السفير سيف قنديل خلال زيارته لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام الأنشطة المختلفة للمركز مع التركيز على بناء السلام والأمن المناخي، ومنتدى أسوان، والتنمية الإفريقية.

كما أجري المرشح داسيان سيولوس نقاشا مع الدكتور هاني هلال والدكتور تيري فيرديل خلال زيارته لجامعة سنجور ببرج العرب حول المساهمة الفريدة للجامعة من خلال بناء نخبتها المستقبلية، فضلًا عن خطط التوسع والتكيف مع تحديات الذكاء الاصطناعي.