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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ الدولي وفقًا للمواصفة الدولية ISO 15189

معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ
معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح معامل مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر ومعامل مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء في الحصول على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" (EGAC) وفقًا للمواصفة الدولية 2022 :ISO 15189 الخاصة بكفاءة وجودة المعامل الطبية، وذلك في إنجاز جديد يعكس ريادة الهيئة والتزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن معامل مستشفى الكرنك الدولي تُعد أول معامل بإقليم الصعيد تحصل على هذا الاعتماد الدولي المرموق، فيما أصبحت معامل مستشفى شرم الشيخ الدولي ثالث معامل بإقليم القناة تنال الاعتماد ذاته، بما يعزز من مكانة منشآت الهيئة الصحية كمراكز متقدمة لتقديم خدمات التشخيص المعملي وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.چ

خطوة جديدة في مسيرة الهيئة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن حصول معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ الدولي على اعتماد "إيجاك" وفقًا للمواصفة الدولية ISO 15189 يمثل خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو التميز المؤسسي والاعتماد الدولي، ويجسد التزامها الراسخ بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان دقة وكفاءة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية بما ينعكس إيجابًا على سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن هذا الإنجاز ط نجاح استراتيجية الهيئة في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل منشآتها الصحية، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك الآن أربع معامل معتمدة دوليًا وفقًا للمواصفة ISO 15189 بإقليمي القناة والصعيد، تشمل معامل مجمع الإسماعيلية الطبي، ومعامل مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، ومعامل مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومعامل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، مع استمرار العمل على تأهيل واعتماد المزيد من المعامل بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في بناء منظومة تشخيصية متكاملة تواكب المعايير العالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل مستشفيي الكرنك الدولي بالأقصر وشرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء نجحت في تقديم قرابة 4 ملايين فحص معملي للمنتفعين والمترددين منذ بدء التشغيل، وفق أعلى معايير الجودة والدقة التشخيصية والكفاءة التشغيلية، وهو ما يعكس حجم الثقة المتنامية في الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة، ويؤكد جاهزية منشآتها الصحية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الطب المعملي والتشخيص الدقيق.

وأوضح أن الاعتماد الدولي للمعامل الطبية لا يقتصر على تطوير البنية التشغيلية والفنية فقط، بل يمتد إلى تعزيز كفاءة منظومة الجودة الشاملة، ورفع مهارات الكوادر الطبية والفنية، وتطوير إجراءات العمل وإدارة المخاطر وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم نتائج معملية دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار الطبي السليم وتسهم في تحسين المخرجات الصحية ورفع مستويات رضا المنتفعين.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود فرق العمل بمعامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ الدولي، وجميع الكوادر الفنية والإدارية د، وكل من ساهم بجهده في الوصول لهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الحصول على الاعتماد الدولي هو نتاج عمل جماعي متكامل وثقافة مؤسسية راسخة تؤمن بالتميز والتحسين المستمر، وأضاف أن ما تحقق يعكس كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة وقدرتها على تطبيق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات التشخيصية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يدعم بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة ترتكز على الجودة والاعتماد والتميز الإكلينيكي، ويعزز من جاهزية منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

هذا؛ ويُعد اعتماد ISO 15189 أحد أهم الاعتمادات الدولية المتخصصة في المعامل الطبية، حيث يركز على كفاءة الأداء الفني وجودة الخدمات ودقة النتائج، بما يعزز ثقة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في الخدمات التشخيصية المقدمة داخل المنشآت الصحية المعتمدة، ويؤكد التزامها المستمر بمعايير الجودة والاعتماد الدولية.

هيئة الرعاية الصحية الكرنك شرم الشيخ الرعاية الصحية ISO 15189 الهيئة

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