الرعاية الصحية بـ«روسكونجرس»: إطالة العمر الصحي والذكاء الاصطناعي على رأس أجندة القطاع بروسيا

قالت أناستاسيا ستولكوفا رئيسة إدارة الرعاية الصحية في مؤسسة روسكونجرس، إن أجندة القطاع الصحي المطروحة خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026 تتضمن مجموعة واسعة من القضايا التي تعكس الاحتياجات والأولويات الحالية لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها إطالة العمر الصحي وإتاحة الوصول إلى التقنيات الطبية الحديثة.

وأوضحت ستولكوفا، خلال لقائها عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية سلمى مروان ، أن من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة تحسين مستوى الحياة والارتقاء بجودتها، مع التركيز بشكل خاص على ملف الشيخوخة الصحية، مؤكدة أن الدراسات تشير إلى أهمية هذا الملف في روسيا، كما أن الهدف لم يعد يقتصر على علاج الأمراض، بل يمتد إلى اكتشافها مبكرًا قبل تحولها إلى أمراض مزمنة، وهو توجه يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي.

وأكدت أن الأولويات تشمل أيضًا توفير بيئة صحية متكاملة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، إلى جانب تطوير خدمات الطب عن بُعد، والتي تسهم في تشخيص الحالات المرضية في مراحلها المبكرة وتحسين فرص التدخل العلاجي الفعال.

وأشارت «ستولكوفا» إلى اهتمام المؤسسة بدعم العلامات التجارية الإقليمية والمشروعات المحلية الناجحة، لافتة إلى أن العديد من هذه المبادرات تحولت إلى مشروعات عالمية وأصبح مصنعوها معروفين على مستوى العالم، مؤكدة أن زوار المنتدى يمكنهم التعرف على هذه النماذج من خلال أجنحة المعرض المصاحبة للحدث.