برلماني: بناء اقتصاد قوي وتنافسي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير التخطيط، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى التخطيط طويل المدى، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ودعم استقرار الاقتصاد في دل التحولات الحالية.



وأكد مسعود لـ صدى البلد، أن هذه الخطوة تكمن في قدرة الدولة على تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح عضو النواب، أن بناء اقتصاد قوي وتنافسي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز السياسات الاقتصادية التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة ويستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و يارد مولا – رئيس منظمة التأمين الأفريقية (AIO) ، وعلاء الزهيري، نائب رئيس منظمة التأمين الأفريقية ورئيس اتحاد شركات التأمين في مصر.