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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرازيل تتصدر قائمة الهدافين التاريخيين في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن إحصائية مثيرة تتعلق بتاريخ المنتخبات الأكثر تسجيلًا للأهداف في بطولات كأس العالم، مؤكدة أن المنتخب البرازيلي يتصدر القائمة بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

منتخب مصر 

 

وأوضحت حمدي عبر حسابها على موقع فيسبوك أن منتخب البرازيل لا يكتفي بكونه الأكثر تتويجًا بالبطولة، بل يتصدر أيضًا قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف عبر التاريخ، بعدما سجل 237 هدفًا في تاريخ مشاركاته.

وجاء في المركز الثاني منتخب ألمانيا برصيد 232 هدفًا، يليه منتخب الأرجنتين بـ152 هدفًا، ثم منتخب فرنسا في المركز الرابع بـ136 هدفًا.

واحتل منتخب إيطاليا المركز الخامس برصيد 124 هدفًا، بينما جاء منتخب إسبانيا في المركز السادس بـ108 أهداف.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس القوة الهجومية التاريخية لهذه المنتخبات الكبرى عبر تاريخ كأس العالم، واستمراريتها في تقديم مستويات تهديفية مميزة عبر الأجيال المختلفة.

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