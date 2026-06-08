من بلاغ اختفاء إلى حكم نهائي بالإعدام.. كيف انتهت مأساة الطفل «عز» بعد عامين من الألم؟

في نوفمبر 2023، خرج الطفل عبد المعز، المعروف بين أهالي قريته بـ«عز»، ولم يعد، ساعات طويلة من القلق عاشتها أسرته، وتحولت الأيام إلى حالة من الترقب والبحث، بينما كانت قرية الأخيضر بمركز المراغة تتابع باهتمام مصير طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره اختفى في ظروف غامضة.

ماذا حدث؟

في البداية، بدا الأمر وكأنه واقعة اختفاء عادية، لكن مع استمرار التحريات بدأت خيوط القضية تنكشف تدريجيًا، لتقود إلى صدمة لم يتوقعها أحد. فالمتهم لم يكن غريبًا عن الطفل، بل كان والده.

وكشفت التحقيقات أن الأب، المنفصل عن والدة الطفل منذ سنوات، حاول استعادة ثقته والتقرب منه عبر الهدايا والحلوى، قبل أن يستدرجه وينهي حياته في جريمة هزت مشاعر أهالي سوهاج.

ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ أظهرت التحقيقات أن المتهم أخفى الجثمان داخل برميل بأحد المنازل المهجورة، ثم دفنه وصب فوقه طبقة خرسانية في محاولة لإخفاء الجريمة للأبد.

لكن الحقيقة لم تبقى مدفونة طويلًا، فبعد جهود أمنية مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه عقب عودته من إحدى المدن الساحلية، ليعترف بتفاصيل الجريمة ويرشد عن مكان إخفاء الجثمان.

ومع إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، صدر حكم بالإعدام بحق المتهم، في حكم لاقى ارتياحًا واسعًا بين أهالي المحافظة الذين تابعوا القضية منذ لحظة اختفاء الطفل وحتى كشف الحقيقة.

واليوم، وبعد رحلة قضائية امتدت لأشهر طويلة، أسدلت محكمة النقض الستار على القضية نهائيًا برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد حكم الإعدام.