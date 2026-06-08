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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عاوزة تزود المشاهدات.. كواليس صادمة وراء استغاثة سيدة مصرية في شوارع إيطاليا

فيديو استغاثة لسيدة مصرية في شوارع ميلانو يثير الجدل.. تعاطف واسع وروايات متضاربة حول حقيقة الأزمة
فيديو استغاثة لسيدة مصرية في شوارع ميلانو يثير الجدل.. تعاطف واسع وروايات متضاربة حول حقيقة الأزمة
ياسمين القصاص

في زمن أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي نافذة مفتوحة على معاناة الأفراد وقصصهم الإنسانية، يكفي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقائق معدودة ليشعل موجة واسعة من التفاعل والتعاطف، ويضع أصحاب الحكاية في دائرة الاهتمام العام.

مصرية تستغيث من إيطاليا  

وخلال الساعات الماضية، تصدرت سيدة مصرية مقيمة في إيطاليا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع مصور وهي تبكي بحرقة في أحد شوارع مدينة ميلانو، مؤكدة أنها أصبحت بلا مأوى بعد أن طردها زوجها من المنزل، قبل أن تخرج روايات أخرى تشكك في حقيقة ما جرى وتطرح تفاصيل مختلفة حول الواقعة.

وأثار الفيديو المتداول حالة كبيرة من التعاطف بين المتابعين، حيث ظهرت السيدة وهي توجه نداء استغاثة طالبة المساعدة والدعم، مؤكدة أنها تمر بظروف إنسانية صعبة بعد خلافات عائلية انتهت بخروجها من منزل الزوجية.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المصور، مطالبين أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والجهات المعنية بسرعة التدخل للاطمئنان على السيدة وتقديم المساندة اللازمة لها، خاصة بعد ظهورها في حالة نفسية متأثرة وهي تروي تفاصيل ما حدث معها.

تفاصيل الأزمة

وبحسب ما روته السيدة في الفيديو، فإن الخلافات بينها وبين زوجها بدأت منذ فترة بسبب أحد أصدقاء الزوج، الذي قالت إنه كان يتصرف بطريقة أثارت شكوكها واعتراضها، مؤكدة أنها حذرت زوجها أكثر من مرة من هذا الشخص وأبلغته بأنه لا يتمتع بالأخلاق التي تؤهله للتردد على منزل الأسرة.

وأضافت أن هذا الشخص كان يحاول التواصل معها بشكل متكرر، كما كان يدخل المنزل في أوقات غياب زوجها، وهو ما دفعها إلى إخبار زوجها بما يحدث، إلا أنها أكدت أن زوجها لم يصدق روايتها وانحاز إلى صديقه، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلافات بينهما.

وأوضحت السيدة أن الأزمة تفاقمت مع مرور الوقت حتى وصلت إلى مرحلة قيام زوجها بطردها من المنزل، مؤكدة أنها وجدت نفسها في الشارع دون مأوى، بينما برر الزوج موقفه بخلافات مرتبطة بأمور منزلية قالت إنها تتعلق بـ"الغسيل".

رواية أخرى تشكك في الواقعة

وفي المقابل، ظهرت رواية مغايرة لما ورد في الفيديو المتداول، حيث قال إسلام السويسي، المستشار الإعلامي للجاليات المصرية في أوروبا، إن السيدة التي ظهرت في المقطع المصور هي بلوجر مصرية معروفة تدعى آية علي عبدالعزيز الصيفي، وتقيم في منطقة سيستو سان جوفاني بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضح السويسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما تم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للأحداث، مشيرا إلى أن السيدة لا تزال مع زوجها، وأن الفيديو جاء في إطار محاولة لزيادة نسب المشاهدات والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار السويسي، إلى أن السيدة تمر بالفعل بخلافات أسرية مع زوجها وتسعى إلى الانفصال عنه، معتبرا أن ذلك قد يكون أحد الأسباب التي دفعتها إلى نشر الفيديو وإظهار نفسها في هذا الموقف، بهدف كسب تعاطف المتابعين.

بين التعاطف والجدل

وأثارت الواقعة حالة من الجدل بين المتابعين، إذ انقسمت الآراء بين من تعامل مع الفيديو باعتباره استغاثة إنسانية تستوجب التدخل والدعم، وبين من دعا إلى التحقق من جميع التفاصيل وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل اتضاح حقيقة ما حدث بشكل كامل.

وفي ظل تضارب الروايات المتداولة، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة ما قد تكشفه الأيام المقبلة، بينما يسلط الجدل الدائر حول الواقعة الضوء مجددا على التأثير الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وقدرتها على تحويل القصص الشخصية إلى قضايا تحظى بمتابعة واسعة داخل مصر وخارجها.

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