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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة اندلاع حريق بـ أحد المولات الكبري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

نفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله بشأن نشوب حريق بمول سيتي سنتر كارفور بنطاق حي وسط.

وتؤكد المحافظة أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن الأوضاع مستقرة وطبيعية بالموقع، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أو الجهات المعنية أي بلاغات تفيد بوقوع حريق.

كما توضح المحافظة أن الصور المتداولة تعود لحريق قديم وقع بالموقع خلال عام ٢٠٢٢، ولا تمت بصلة للوقت الحالي.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة

الاسكندرية كارفور حريق نفي

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